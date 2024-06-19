"ПриватБанк" запустив унікальний проєкт для прифронтових регіонів

Державний "ПриватБанк" запустив новий проєкт для прифронтових регіонів, аби продовжувати виконувати запити клієнтів. Представники банку розповіли про пріоритети та безпекові аспекти.

Йдеться про унікальний в Україні мобільний банкомат, завдяки якому "ПриватБанк" буде обслуговувати клієнтів там, де немає доступу до банківської інфраструктури. Ба більше, цей банкомат буде працювати навіть в умовах відсутності електрики та зв’язку.

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"ПриватБанк" запустив мобільний банкомат

Серед послуг мобільного банкомату є видача готівки, проведення платежів і переказів, оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо. Крім того, професіонали, які будуть працювати з мобільним банкоматом, також будуть допомагати клієнтам під час отримання необхідних послуг.

Дмитро Мусієнко Член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Нашим головним пріоритетом є впровадження стратегії безбар’єрності, і новий мобільний банкомат ПриватБанку має усе необхідне для надання банківських послуг там, де не працює жоден інший банк – насамперед для мешканців прифронтових регіонів.

Мусієнко також заявив, що клієнти банку безпечно та в зручному, наскільки це можливо у поточних умовах, форматі зможуть отримувати зарплатню, соціальні виплати, перекази, депозити тощо.

Чи буде працювати мобільний банкомат під час відключень світла

Крім того, очільник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки "ПриватБанку" Андрій Козловський додав, що мобільний банкомат створили на базі інкасаторського авто, який обладнали згідно з сучасними стандартами безпеки клієнтів та співробітників банку.

НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків України за перші чотири місяці 2024 року. Очолив цей список саме "ПриватБанк". Чистий прибуток кредитора склав 17,47 мільярда гривень.

Також там встановили системи захисту, комфорту та відеоспостереженням. Козловський наголосив, що ключова особливість мобільного банкомату – це унікальна система незалежного енергопостачання та зв’язку, що дозволяє броньованому мобільному банкомату працювати в автономному режимі майже добу.