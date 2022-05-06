Тепер клієнти державного "ПриватБанку", у яких виникне бажання чи потреба скористатися сервісом підтримки клієнтів за номером 3700, мають змогу більше не відповідати на персональні питання.

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Голосове розпізнавання у "ПриватБанку"

Незалежна асоціація банків України (далі НАБУ) заявила, що нова функція дозволить спростити та пришвидшити процес обслуговування клієнтів державного банку.

Додають, що задля того, аби використати нову технологію необхідно створити голосовий зліпок, який є записом голосу людини. Це потрібно зробити у вебверсії додатку "Приват24".

"ПриватБанк" про нову технологію

У банку пояснили, що нова функція працює на основі голосової біометрії. Саме цю технологію використовують для створення записів голосу клієнтів фінустанови і яка дозволяє ідентифікувати їхні персони шляхом аналізу низки характеристик голосу, яка має унікальний характер.

Це також гарантує додатковий рівень захисту для рахунків клієнтів та персональних даних про них, інформує офіційний сайт "ПриватБанку". Голосова біометрія працює за наступним алгоритмом:

дзвінок до сервісу клієнтської підтримки банку;

розмова з віртуальним асистентом або агентом;

поки клієнт повідомляє причину звернення система завдяки новій технології ідентифікує особу клієнта;

цей процес займає кілька секунд.

Наголошують, що завдяки цій технологічній функції вдасться вдосконалити безпеку та рівень зручність надання послуг клієнтам телефоном. При чому без використання традиційних додаткових питань з метою отримання їхніх персональних даних. Зокрема, йдеться про перше місце роботи, прізвисько домашнього улюбленця тощо.

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"ПриватБанк" та платіжна система Payoneer запустили нову інтеграцію з додатком "Приват24". Відтепер клієнти банку мають можливість отримувати кошти через Payoneer безпосередньо в однойменному додатку українського банку.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що відтепер у додатку можна придбати військові облігації, з допомогою яких можна підтримати державу. Ці кошти підуть на потреби ЗСУ та на забезпечення стабільності української економіки.