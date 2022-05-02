Нова функція допоможе клієнтам "ПриватБанку" швидше отримувати гроші через систему Payoneer безпосередньо у додатку державного банку.

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Нові опції з Payoneer

Інтеграція "Приват24" та Payoneer відкриє для клієнтів низку нових опцій, які відсутні в інших фінустановах. Йдеться про:

Користувачі зможуть переказувати кошти Payoneer на карти та рахунки як фізичних осіб, так і ФОПів. Ця операція буде доступна цілодобово онлайн, але для фізичних осіб. Тоді як ФОПи зможуть зробити це з 8.00 до 20.00 протягом робочих днів.

Також з'явиться опція для створення віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансах в іноземних валютах (євро, долар) для прийняття платежів за надані послуги;

Користувачі додатку також зможуть проводити SWIFT-платежі від Payoneer, не сплачуючи комісії для банків-кореспондентів;

Вигідний курс конвертації в гривню;

Клієнти зможуть розраховувати на реєстрацію користувача через однойменний додаток "ПриватБанку", авторизацію в сервісі Payoneer з банківського додатка, привʼязку наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через державний банк;

Що відомо про Payoneer Це платіжна система з надання фінансових послуг та грошових переказів в режимі онлайн. Її також називають світовим партнером у сфері цифрової комерції. Завдяки Payoneer бізнес отримує технології, зв’язки та впевненість для участі та розвитку у новій глобальній економіці. Це стосується усіх сфер бізнесу. Система Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard у всьому світі.

Станом на сьогодні ПриватБанк надає послуги для понад 120 тисяч рахунків підприємців з ІТ сектору. Для цієї сфери діє спеціальний тариф ІТ-експерт, який включає:

безплатне відкриття та обслуговування рахунків на пільгових умовах,

безплатне проведення платежів у бюджет, сплата податків, обмін валюти та перерахуванням коштів з рахунку ФОП на картку для виплат.

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