Картки "ПриватБанк" можна буде отримати ще в 5 країнах Європи: точний перелік

Державний "ПриватБанк" повідомив про розширення географії для однієї зі своїх послуг. Йдеться про платіжні картки та додаткові 5 країн.

Для реалізації проєкту також залучили компанію Nova Post.

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"ПриватБанк" розширює географію

З початку квітня клієнти у ще 5 країнах можуть скористатися послугою міжнародної доставки платіжних карток від "ПриватБанку". Відтепер у "Приват24" відкрито замовлення карток з доставкою кур'єром Nova Post на будь-яку адресу в таких країнах:

Естонії,

Латвії,

Італії,

Словаччині,

Угорщині.

Що таке платіжна картка Це електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки.

Загалом доступ до цієї послуги уже мають клієнти ПриватБанку в 11 країнах Європи. Крім вище згаданих, варто згадати Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію та Румунію.

Крім того, у "ПриватБанку" додають, що кінця квітня поточного року усі, хто перевипустив діючу або відкрив нову цифрову картку через застосунок "Приват24" доставка буде безкоштовною.

Нагадаємо, що у березні 2024 року "ПриватБанк" отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Гроші нададуть у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі. Йдеться про 25 мільйонів доларів. Завдяки цьому ЄБРР прагне підтримати 355 торговельних транзакцій з найважливішими для української економіки товарами.