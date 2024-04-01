Картки "ПриватБанк" можна буде отримати ще в 5 країнах Європи: точний перелік

1 квітня 2024, 16:13
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Джерело:

"ПриватБанк"

Державний "ПриватБанк" повідомив про розширення географії для однієї зі своїх послуг. Йдеться про платіжні картки та додаткові 5 країн.

Для реалізації проєкту також залучили компанію Nova Post. 

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"ПриватБанк" розширює географію 

З початку квітня клієнти у ще 5 країнах можуть скористатися послугою міжнародної доставки платіжних карток від "ПриватБанку". Відтепер у "Приват24" відкрито замовлення карток з доставкою кур'єром Nova Post на будь-яку адресу в таких країнах: 

  • Естонії,
  • Латвії,
  • Італії,
  • Словаччині,
  • Угорщині.

Що таке платіжна картка

Це електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки.

Загалом доступ до цієї послуги уже мають клієнти ПриватБанку в 11 країнах Європи. Крім вище згаданих, варто згадати Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію та Румунію.

Крім того, у "ПриватБанку" додають, що кінця квітня поточного року усі, хто перевипустив діючу або відкрив нову цифрову картку через застосунок  "Приват24" доставка буде безкоштовною.

Нагадаємо, що у березні 2024 року "ПриватБанк" отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Гроші нададуть у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі. Йдеться про 25 мільйонів доларів. Завдяки цьому ЄБРР прагне підтримати 355 торговельних транзакцій з найважливішими для української економіки товарами.

Автор: Віта Свірневська