Для реалізації проєкту також залучили компанію Nova Post.
Варте уваги Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім
"ПриватБанк" розширює географію
З початку квітня клієнти у ще 5 країнах можуть скористатися послугою міжнародної доставки платіжних карток від "ПриватБанку". Відтепер у "Приват24" відкрито замовлення карток з доставкою кур'єром Nova Post на будь-яку адресу в таких країнах:
- Естонії,
- Латвії,
- Італії,
- Словаччині,
- Угорщині.
Що таке платіжна карткаЦе електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки.
Загалом доступ до цієї послуги уже мають клієнти ПриватБанку в 11 країнах Європи. Крім вище згаданих, варто згадати Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію та Румунію.
Крім того, у "ПриватБанку" додають, що кінця квітня поточного року усі, хто перевипустив діючу або відкрив нову цифрову картку через застосунок "Приват24" доставка буде безкоштовною.
Нагадаємо, що у березні 2024 року "ПриватБанк" отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Гроші нададуть у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі. Йдеться про 25 мільйонів доларів. Завдяки цьому ЄБРР прагне підтримати 355 торговельних транзакцій з найважливішими для української економіки товарами.