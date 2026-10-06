Що відомо про рішення щодо Приватбанку та Росії

Рішення вже є остаточним, про що повідомила пресслужба Приватбанку в соціальних мережах.

Згідно з інформацією, Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов’язала Москву сплатити сотні мільйонів доларів компенсації збитків, процентів та відповідних витрат.

Наголошується, що йдеться про результат 11-річної юридичної боротьби. Її Приватбанк розпочав ще у далекому 2015 році.

Принциповість має результат. І ми беремо і продовжуємо працювати, щоб це рішення було виконане,

– зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що Приватбанк розпочав арбітражне провадження проти Росії 13 квітня 2015 року. До суми включені проценти, які нараховуються з 18 квітня 2014 року.

Слід відзначити, що проценти будуть нараховуватися й після винесення рішення – до моменту повної виплати присудженої компенсації.

Ще 4 лютого 2019 року арбітражний суд підтвердив свою юрисдикцію над вимогами Приватбанку.

Визначення суми залишили на наступний етап провадження. Але тоді банк вимагав понад 1 мільярд доларів.

Російська сторона ставила під сумнів правомірність розгляду справи. Але 19 липня 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив відповідні вимоги Москви.

Крім того, Росія активно посилює тиск на бізнес Європи. Під загрозою опинилися підрозділи банків UniCredit та Raiffeisen.

Водночас найбільший банк Угорщини може остаточно покинути країну-агресорку. Йдеться про OTP Bank Nyrt. – один з європейських банків, які продовжили працювати в Росії після лютого 2022 року.