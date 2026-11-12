Одразу два банки закриють відділення в одному з прифронтових міст України

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Що відомо про закриття відділень у Краматорську

Головною причиною стало прагнення убезпечити працівників і відвідувачів банків, водночас доступ до основних послуг для мешканців міста на Донеччині збережеться, хоч і з певними обмеженнями. Інформацію підтвердили в міській раді.

Що зміниться для клієнтів Приватбанку?

З 16 листопада зачинять останнє відділення, розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13 (поблизу ЦУМу). Водночас термінали самообслуговування та банкомати продовжать роботу в безпечніших зонах міста – за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації.

Ми піклуємося про життя та здоров'я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн… Дякуємо за розуміння– наголосили в державній фінустанові.

До слова, мобільний застосунок Приват24 та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг, тоді як служба підтримки доступна за телефоном 3700.

Що зміниться для клієнтів Ощадбанку?

Натомість Ощадбанк із 16 листопада тимчасово призупиняє роботу всіх відділень і банкоматів у Краматорську, тож мешканці регіону можуть скористатися послугами в найближчих населених пунктах: Слов'янську, Олександрівці та Черкаському.

Окрім того, фіноперації можна здійснювати дистанційно через онлайн-сервіси. Також для громадян доступні дзвінки в контакт-центр за номером 0-800-210-800.

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Нагадаємо, ще наприкінці 2022 року в Україні за ініціативи НБУ створили мережу Power Banking. Вона об'єднує близько 2,4 тисячі відділень різних фінустанов, що здатні обслуговувати клієнтів під час тривалих відключень електроенергії та зв'язку.