Одразу два банки закриють відділення в одному з прифронтових міст України

Закриття банківських відділень у Краматорську / Фото 24 Каналу, ілюстративне
Наближення фронту та складна безпекова ситуація змушують фінустанови змінювати умови обслуговування клієнтів у Краматорську. Уже в понеділок, 16 листопада, там тимчасово зупинять роботу своїх відділень Приватбанк та Ощадбанк.
Що відомо про закриття відділень у Краматорську
Головною причиною стало прагнення убезпечити працівників і відвідувачів банків, водночас доступ до основних послуг для мешканців міста на Донеччині збережеться, хоч і з певними обмеженнями. Інформацію підтвердили в міській раді.
- Що зміниться для клієнтів Приватбанку?
З 16 листопада зачинять останнє відділення, розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13 (поблизу ЦУМу). Водночас термінали самообслуговування та банкомати продовжать роботу в безпечніших зонах міста – за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації.
Ми піклуємося про життя та здоров'я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн… Дякуємо за розуміння
До слова, мобільний застосунок Приват24 та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг, тоді як служба підтримки доступна за телефоном 3700.
- Що зміниться для клієнтів Ощадбанку?
Натомість Ощадбанк із 16 листопада тимчасово призупиняє роботу всіх відділень і банкоматів у Краматорську, тож мешканці регіону можуть скористатися послугами в найближчих населених пунктах: Слов'янську, Олександрівці та Черкаському.
Окрім того, фіноперації можна здійснювати дистанційно через онлайн-сервіси. Також для громадян доступні дзвінки в контакт-центр за номером 0-800-210-800.
Як виглядає лінія фронту на Донеччині: дивіться на карті
Нагадаємо, ще наприкінці 2022 року в Україні за ініціативи НБУ створили мережу Power Banking. Вона об'єднує близько 2,4 тисячі відділень різних фінустанов, що здатні обслуговувати клієнтів під час тривалих відключень електроенергії та зв'язку.
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