Долар США падає в ціні

У вівторок, 11 березня, індекс долара США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Долар досягнув найслабшого рівня з листопада, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар США падає в ціні, оскільки на ринку зростають побоювання щодо перспектив американської економіки, яка є найбільшою в світі. Йдеться про потенційну рецесію, яка може виникнути через торгову політику Дональда Трампа. Нагадаємо, що Федеральний резерв очікує, що у першому кварталі 2025 року ВВП США зросте, але значно менше, ніж прогнозували раніше.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар сьогодні

Наразі долар США торгується на рівні 103,51. Під час торгів валюта впала в ціні на 0,32%, інформує MarketWatch. Тоді як за 5 днів долар подешевшав майже на 2,12%. Крім того, з початку року долар подешевшав на понад 4%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: