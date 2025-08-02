2 серпня, 08:00
Мають бути у кожному гаманці: речі, які притягають гроші у життя
Основні тези
- Експерти радять носити у гаманці предмети, які покращують фінансовий потік.
- Це можуть бути як звичайні побутові речі, так й особисті талісмани.
Вважається, що деякі звичайні побутові предмети здатні притягувати кошти у життя. Тому експерти наполегливо радять носити ці речі з собою у гаманці.
Які предмети залучають багатство у життя?
Таким чином українці зможуть покращувати свій фінансовий потік, повідомляє 24 Канал.
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Згідно з прикметами, покласти собі у портмоне важливо такі предмети:
- Кориця. Люди вірять, що гроші люблять її запах. Тому, якщо постійно носити з собою корицю, то багатство не доведеться довго чекати.
- Зерна кави або бобів. Вони розчищають енергетику гаманця та його власника. Внаслідок цього грошовий потік буде більшим та стабільнішим.
- Будь-який предмет червоного кольору. Річ такого кольору буде притягувати до себе вдачу та гарні фінансові угоди. Також може створювати сильну енергетику та відлякувати негативну. Зазвичай радять використовувати нитки або тканини червоних відтінків.
- Щасливі банкноти або монети. Згідно з повір'ями, такі гроші є потужним талісманом. Ці кошти залучатимуть у життя власника чи власниці все більше грошей. Також можна покласти у портмоне перші зароблені кошти.
- Дріжджі. Пакетик дріжджів допоможе грошам "зростати як на дріжджах". Для цього його кладуть у сумку або гаманець та постійно носять з собою.
Що ще можна покласти до гаманця?
Чимало людей носять з собою власні амулети та талісмани, що зроблені з важливих та цінних їм речей. Це можуть бути різні сувеніри, подарунки, аксесуари тощо. Це надає впевненості та рішучості, що також позитивно впливає на фінансовий стан та добробут людини.