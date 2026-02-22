Залишаться зовсім без грошей: пенсіонери можуть втратити пенсію на 3 місяці

Окремі пенсіонери в Україні можуть тимчасово зіткнутися з призупиненням виплат за наявності визначених підстав. У певних випадках перерва у нарахуванні пенсії може тривати 2-3 місяці. Водночас таких ситуацій можна уникнути.

Кого залишать без пенсії на кілька місяців?

Частина українських пенсіонерів ризикує тимчасово залишитися без виплат через невиконання обов’язкових процедур, передбачених урядовими рішеннями. А саме вимоги постанови Кабінету Міністрів №299.

Вона зобов’язувала окремі категорії громадян до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію та підтвердити відсутність отримання пенсії від Росії.

У разі невиконання вимог нарахування пенсії має бути призупинене. Для окремих осіб це означає відсутність виплат протягом двох-трьох місяців, тобто фактично повну втрату єдиного джерела доходу на цей період.

Найперше це стосується внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, а також пенсіонерів, що перебувають за кордоном або проживають на окупованих територіях.

Водночас, за оцінками правозахисників, на практиці проблема зачепила ширше коло осіб, у тому числі тих, хто перебуває на підконтрольній території та раніше взаємодіяв із Пенсійний фонд України.

Важливо! Якщо причиною стала саме непроходження ідентифікації, після врегулювання цього питання пенсія підлягає відновленню з компенсацією за весь пропущений час.

Тобто мова йде про тимчасове блокування виплат, яке можна усунути за умови виконання встановлених процедур.

У кого можуть утримати частину пенсії?

У випадку, коли пенсіонер перебуває на повному державному забезпеченні, зокрема у стаціонарному соціальному чи медичному закладі, порядок виплати пенсії змінюється, пояснили у Пенсійному фонді.

Важливо! Особі перераховується 25% від призначеного розміру пенсії, тоді як решта коштів спрямовується на фінансування її утримання відповідною установою.

Водночас закон передбачає винятки. Пенсіонери, які мають особливі заслуги перед державою, а також ті, хто тимчасово залишає заклад (наприклад, у відпустку або на лікування), можуть отримувати пенсію у повному обсязі.

Окрема норма діє щодо дітей-сиріт, які перебувають на повному державному утриманні. Для них виплата також здійснюється без зменшення.

Чи можуть забрати пенсію за борги?