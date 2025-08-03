Існує багато упереджень, відносно грошей. Зокрема, того, як з ними потрібно поводитися, аби вони лише примножувались.

Які гроші не можна носити у гаманці?

Гаманець вважається надважливим місцем. Адже саме в ньому гроші проводять найбільшу кількість часу, поруч зі своїм власником, пише 24 Канал.

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Окрім того, що усі банкноти в гаманці мають бути рівно складені та пораховані є і інші правила, які дозволять притягнути багатство у життя за допомогою правильної поведінки з грошима.

Зокрема, деякі купюри взагалі не можна носити з собою. А тим більше їх не варто складати в гаманець. Йдеться про такі банкноти:

Купюри, що порвались або зносились

Саме пошкоджені купюри можуть притягнути в життя невдачі та бідність. Найкраще якнайшвидше позбуватися таких банкнот.

Знайдені купюри

Згідно з повір'ями, випадково знайдена купюра може нести негативну енергетику. Щобільше така банкнота, імовірно, вплине на всі гроші у гаманці. Якщо ви таки вирішили підібрати кошти, постарайтесь "позбутися" їх якнайшвидше.

Виграні гроші

Такими є, наприклад, купюри, які були виграні в лотерею. Вважається, що ці гроші дісталися власнику легко, а отже вони відлякують справжнє багатство з життя.