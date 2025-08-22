Укр Рус
22 серпня, 19:30
2

Прибутковість металургії буде знижуватись: у Barclays зробили невтішний прогноз

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Barclays знизив прогнози прибутку для європейських виробників сталі через слабкий попит, низькі ціни та зростання витрат.
  • Подальше зниження прогнозів можливе без підтримки політичних рішень, таких як зміни захисних заходів та торговельні угоди з США.

Barclays знизив прогнози прибутку найбільших європейських виробників сталі, посилаючись на слабкий попит, низькі ціни та зростання витрат. При цьому банк попередив, що можливе зростання показників буде залежати від політичних рішень у другій половині року.

На скільки впаде прибуток металургійних компаній?

Barclays скоротив прогнози маржинальний прибуток на 2025 фінансовий рік для металургійних компаній ArcelorMittal, Aperam і Outokumpu на 2-6%. Це виявилося на 5-11% нижче консенсус-прогнозу Bloomberg, пише 24 Канал з посиланням на Investing.

У банку зазначили, що звітний сезон за другий квартал виявився складним: у дні публікації результатів акції сталеливарних компаній в середньому знижувалися на 4,3%, попри те, що фактичний прибуток в цілому збігся з очікуваннями.

В Barclays скоротили прогнози маржинального прибутку наступним чином: 

  • ArcelorMittal: знижено на 6% до 6,5 мільярда доларів;
  • Aperam: знижено на 6% до 413 мільйонів євро;
  • Outokumpu: знижено на 2% до 220 мільйонів євро.

Barclays попередив, що подальше зниження прогнозів щодо прибутку можливе, якщо політичні фактори не нададуть підтримки. 

До них відносяться механізм заміни захисних заходів у вересні, уточнення правил Механізму коригування вуглецевих кордонів (CBAM), можливе скорочення виробництва сталі в Китаї, а також торговельні угоди США з Бразилією, Мексикою і Канадою.