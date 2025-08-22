Barclays знизив прогнози прибутку найбільших європейських виробників сталі, посилаючись на слабкий попит, низькі ціни та зростання витрат. При цьому банк попередив, що можливе зростання показників буде залежати від політичних рішень у другій половині року.

На скільки впаде прибуток металургійних компаній?

Barclays скоротив прогнози маржинальний прибуток на 2025 фінансовий рік для металургійних компаній ArcelorMittal, Aperam і Outokumpu на 2-6%. Це виявилося на 5-11% нижче консенсус-прогнозу Bloomberg, пише 24 Канал з посиланням на Investing.

У банку зазначили, що звітний сезон за другий квартал виявився складним: у дні публікації результатів акції сталеливарних компаній в середньому знижувалися на 4,3%, попри те, що фактичний прибуток в цілому збігся з очікуваннями.

В Barclays скоротили прогнози маржинального прибутку наступним чином:

ArcelorMittal: знижено на 6% до 6,5 мільярда доларів;

Aperam: знижено на 6% до 413 мільйонів євро;

Outokumpu: знижено на 2% до 220 мільйонів євро.

Barclays попередив, що подальше зниження прогнозів щодо прибутку можливе, якщо політичні фактори не нададуть підтримки.

До них відносяться механізм заміни захисних заходів у вересні, уточнення правил Механізму коригування вуглецевих кордонів (CBAM), можливе скорочення виробництва сталі в Китаї, а також торговельні угоди США з Бразилією, Мексикою і Канадою.