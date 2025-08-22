Barclays снизил прогнозы прибыли крупнейших европейских производителей стали, ссылаясь на слабый спрос, низкие цены и рост расходов. При этом банк предупредил, что возможный рост показателей будет зависеть от политических решений во второй половине года.

На сколько упадет прибыль металлургических компаний?

Barclays сократил прогнозы маржинальной прибыли на 2025 финансовый год для металлургических компаний ArcelorMittal, Aperam и Outokumpu на 2-6%. Это оказалось на 5-11% ниже консенсус-прогноза Bloomberg, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.

В банке отметили, что отчетный сезон за второй квартал оказался сложным: в дни публикации результатов акции сталелитейных компаний в среднем снижались на 4,3%, несмотря на то, что фактическая прибыль в целом совпала с ожиданиями.

В Barclays сократили прогнозы маржинальной прибыли следующим образом:

ArcelorMittal: снижен на 6% до 6,5 миллиарда долларов;

Aperam: снижен на 6% до 413 миллионов евро;

Outokumpu: снижена на 2% до 220 миллионов евро.

Barclays предупредил, что дальнейшее снижение прогнозов по прибыли возможно, если политические факторы не окажут поддержки.

К ним относятся механизм замены защитных мер в сентябре, уточнение правил Механизма корректировки углеродных границ (CBAM), возможное сокращение производства стали в Китае, а также торговые соглашения США с Бразилией, Мексикой и Канадой.