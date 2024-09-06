Прибутки банків в Україні зросли на понад 20%: які кредитори заробили найбільше

Банки в Україні продовжують збільшувати прибутки. Це стало відомо завдяки даним НБУ про прибутки кредиторів за перші 7 місяців 2024 року.

Прибутки банків в Україні

Загалом за січень – липень 2024 року банки заробили майже 120 мільярдів гривень. Цей показник зріс на 22% порівняно з минулим роком. Чистий прибуток кредиторів після сплати податків склав 93,6 мільярда гривень. Проте варто враховувати, що зі зростанням прибутків більшим стає й податок на прибуток.

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Цього року банки в Україні сплатили 1,8 раза більше податку на прибуток, ніж у 2023 році. Йдеться про суму у розмірі 25,83 мільярда гривень. До трійки лідерів за прибутками входять такі банки:

"ПриватБанк" – 37,16 мільярда гривень;

"Ощадбанк" – 11 мільярдів гривень;

Райффайзен банк – 4,87 мільярда гривень;

Укрексімбанк – 4,74 мільярда гривень;

ПУМБ – 4,24 мільярда гривень.

Прибутки банків в Україні / Скриншот з Опендатабот

До теми! Укрексімбанк повідомив про закриття власних представництв, які працювати у Лондоні та Нью-Йорку. Банк прагне оптимізувати операційні витрати.

Варто додати, що на "ПриватБанк" припадає 40% від загального прибутку всіх банків в Україні, тоді як найбільше зростання продемонстрував МТБ – у 13 разів. Крім того, додають, що 63% від загального прибутку усього банківського сектору припадає на державні кредитори.