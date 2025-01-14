Які знаменитості втратили будинки через лісові пожежі в Каліфорнії

Лейтон Містер та Адам Броді

Подружжя акторів, яке відоме завдяки ролям у серіалах "Пліткарка" та "Ніхто цього не хоче", у 2019 році придбало будинок у районі Пасіфік-Палісейдс, який чи не найбільше постраждав від стихії, Про це пише 24 Канал з посиланням на MarketWatch.

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У будинку було 5 спалень та 6 вбиралень, а загальна площа становила 6 тисяч квадратних футів (557,4 метра квадратних). Вартість будинку на момент придбання становила 6,5 мільйона доларів. Проте на початку 2025 року будинок оцінювали в 8,5 мільйона доларів.

Періс Гілтон

Відома світська левиця та підприємиця Періс Гілтон повідомила, що її маєток у Малібу також згорів через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі. Будинок Гілтон та її чоловік Картер Реум придбали у 2021 році. Пара заплатила за маєток з трьома спальнями та площею в 3 тисячі квадратних футів за 8,4 мільйона доларів.

Ентоні Гопкінс

Видатний актор також втратив свій будинок у Лос-Анджелесі, коли там вирувала руйнівна стихія. Він придбав будинок у 2019 році за 6 мільйонів доларів. Додають, що цей об'єкт нерухомості був частиною його інвестиційного портфеля. Площа будинку становила 3667 квадратних футів. Будинок був розташований на території площею 10 262 квадратних футів.

Майлз Теллер

Американський актор та музикант, який був частиною фільму "Топ Ґан: Меверік", також втратив будинок через лісові пожежі. Від будинку залишилися лише хідник та вхідні ворота. Теллер та його дружина придбали нерухомість у 2023 році за 7,7 мільйона доларів.

Анна Фаріс

Будинок американської акторки, який вона придбала у 2019 році, вщент згорів через лісові пожежі в Каліфорнії. Її будинок з чотирма спальнями та п'ятьма вбиральнями, був розташований в Пасіфік-Палісейдс. Зірка придбала цей будинок за 4,9 мільйона доларів США.

Мел Гібсон

Америанський актор та режисер втратив будинок у Малібу. Зірка жила в цьому будинку приблизно 15 років. Вартість об'єкта нерухомості становила 14,5 мільйона доларів. Гібсон уже прокоментував пожежу. Зокрема, він повідомив, що будинок "повністю згорів". У цей час актор записував подкаст Джо Рогана.