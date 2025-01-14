Какие знаменитости потеряли дома из-за лесных пожаров в Калифорнии

Лейтон Мистер и Адам Броди

Супруги актеров, которые известны благодаря ролям в сериалах "Сплетница" и "Никто этого не хочет", в 2019 году приобрели дом в районе Пасифик-Палисейдс, что больше всего пострадал от стихии, Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MarketWatch.

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В доме было 5 спален и 6 уборных, а общая площадь составляла 6 тысяч квадратных футов (557,4 метра квадратных). Стоимость дома на момент приобретения составляла 6,5 миллиона долларов. Однако в начале 2025 года дом оценивали в 8,5 миллиона долларов.

Пэрис Хилтон

Известная светская львица и предпринимательница Пэрис Хилтон сообщила, что ее имение в Малибу также сгорело из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Дом Хилтон и ее муж Картер Реум приобрели в 2021 году. Пара заплатила за поместье с тремя спальнями и площадью в 3 тысячи квадратных футов за 8,4 миллиона долларов.

Энтони Хопкинс

Выдающийся актер также потерял свой дом в Лос-Анджелесе, когда там бушевала разрушительная стихия. Он приобрел дом в 2019 году за 6 миллионов долларов. Добавляют, что этот объект недвижимости был частью его инвестиционного портфеля. Площадь дома составляла 3667 квадратных футов. Дом был расположен на территории площадью 10 262 квадратных футов.

Майлз Теллер

Американский актер и музыкант, который был частью фильма "Топ Ган: Меверик", также потерял дом из-за лесных пожаров. От дома остались только тротуар и входные ворота. Теллер и его жена приобрели недвижимость в 2023 году за 7,7 миллиона долларов.

Анна Фарис

Дом американской актрисы, который она приобрела в 2019 году, полностью сгорел из-за лесных пожаров в Калифорнии. Ее дом с четырьмя спальнями и пятью гардеробными, был расположен в Пасифик-Палисейдс. Звезда приобрела этот дом за 4,9 миллиона долларов США.

Мел Гибсон

Американский актер и режиссер потерял дом в Малибу. Звезда жила в этом доме примерно 15 лет. Стоимость объекта недвижимости составляла 14,5 миллиона долларов. Гибсон уже прокомментировал пожар. В частности, он сообщил, что дом "полностью сгорел". В это время актер записывал подкаст Джо Рогана.