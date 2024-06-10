Заява Макрона про вибори спровокувала обвал на фондовому ринку Франції та вдарила по євро

Президент Франції Еммануель Макрон розпустив парламент та призначив дострокові вибори. Перший тур відбудеться 30 червня, другий – 7 липня. На цю новину уже відреагували акції французьких банків на фондовій біржі.

Макрон призначив дострокові вибори до парламенту після оголошення перших результатів виборів до Європарламенту у Франції. Річ у тому, крайні праві сумарно зібрали близько 40% голосів у країні, тоді як партія чинного президента зазнала поразки.

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Французькі банки зафіксували втрати на ринку після заяви Макрона

Після заяви Еммануеля Макрона французькі банки зафіксували спад на фондовій біржі. Йдеться про BNP Paribas SA та Societe Generale SA втратили понад 5% на біржі.

Банківський сектор не єдиний, який зафіксував втрати. Подешевшали також цінні папери французьких компаній з будівельного та матеріального секторів. Головний інвестиційний директор Group Richelieu заявив, що саме банківська індустрія, найімовірніше, постраждає найбільше через потенційне зростання занепокоєння щодо французьких державних фінансів.

Крім того, індекс Stoxx 600 впав на 0,6% станом на 9:43 ранку в Парижі, адже більшість секторів просіли на ринку. Водночас Індекс CAC 40, до якого входять найбільші французькі компанії за ринковою капіталізацією, знизився на 2,4% на початку торгів. Це найбільший спад майже за рік.

Неочікуване політичне рішення призвело до занепокоєння по всьому континенту. Зокрема, курс євро обвалився до мінімального рівня за місяць.