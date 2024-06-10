Заявление Макрона о выборах спровоцировало обвал на фондовом рынке Франции и ударило по евро

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй – 7 июля. На эту новость уже отреагировали акции французских банков на фондовой бирже.

Макрон назначил досрочные выборы в парламент после объявления первых результатов выборов в Европарламент во Франции. Дело в том, крайне правые суммарно собрали около 40% голосов в стране, тогда как партия действующего президента потерпела поражение.

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Французские банки зафиксировали потери на рынке после заявления Макрона

После заявления Эммануэля Макрона французские банки зафиксировали спад на фондовой бирже. Речь идет о BNP Paribas SA и Societe Generale SA потеряли более 5% на бирже.

Банковский сектор не единственный, который зафиксировал потери. Подешевели также ценные бумаги французских компаний из строительного и материального секторов. Главный инвестиционный директор Group Richelieu заявил, что именно банковская индустрия, вероятнее всего, пострадает больше всего из-за потенциального роста беспокойства относительно французских государственных финансов.

Кроме того, индекс Stoxx 600 упал на 0,6% по состоянию на 9:43 утра в Париже, ведь большинство секторов просели на рынке. В то же время Индекс CAC 40, в который входят крупнейшие французские компании по рыночной капитализации, снизился на 2,4% в начале торгов. Это самый большой спад почти за год.

Неожиданное политическое решение привело к беспокойству по всему континенту. В частности, курс евро обвалился до минимального уровня за месяц.