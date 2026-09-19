Чи повинні пенсіонери платити за повірки або несправності лічильника

Як нагадує Держпродспоживслужба, для побутових споживачів огляд газових та електричних приладів обліку проводиться виключно за кошт постачальника. Разом з цим, це стосується не лише самої процедури, а й демонтажу, транспортування та зворотного встановлення обладнання.

Водночас ситуація з лічильниками води дещо інша. Порядок оплати тут безпосередньо залежить від того, хто є власником приладу, а також від конкретних умов договору з надавачем послуг.

Як часто потрібно перевіряти прилади

Періодичність повірки суворо регламентована і залежить від виду техніки. Зокрема, електролічильники, а також прилади обліку води й тепла, необхідно перевіряти раз на чотири роки.

Однак, для газових лічильників терміни відрізняються залежно від класу точності. Прилади класу 1,0 підлягають повірці кожні два роки, тоді як апарати класу 1,5 оглядають раз на вісім років.

Справний і повірений лічильник – це передусім захист ваших коштів та оплата за фактично спожитий ресурс,

– наголошують у відомстві.

Щоб не пропустити дедлайн, фахівці радять періодично перевіряти дату наступної повірки у технічному паспорті обладнання.

Як розраховують комунальні послуги без лічильника

На час відсутності основного лічильника оператор може встановити тимчасовий із резервного фонду. Якщо ж такої можливості немає, плату за комуналку розрахують за середнім обсягом споживання за аналогічний період минулого року, обов'язково враховуючи сезонність.

Для нових клієнтів, які користуються послугою менше шести місяців, розрахунок зроблять за фактичним часом споживання. Після демонтажу компанія має не більше двох місяців, аби повернути перевірений прилад або встановити новий.

Зверніть увагу! Якщо експертиза підтвердить несправність лічильника, який належить споживачу, його безкоштовно відремонтують або замінять на аналогічний. Коли ж обладнання є власністю оператора, заміну також проведуть за рахунок компанії.

Що буде, якщо пошкодження лічильника навмисне

Нагадаємо, раніше ми писали, що безкоштовна заміна чи повірка діє лише за відсутності вини власника. Якщо ж фахівці компанії Газмережі виявлять навмисне пошкодження або втручання в роботу механізму, порушнику доведеться оплатити всі процедури та компенсувати збитки.

Також українці мають повне право вимагати перерахунку комунальних платежів, якщо постачальник порушив умови договору або надавав послуги неналежної якості. Таке право чітко передбачене чинним законодавством.