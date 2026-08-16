Хто має оплачувати повірку

Для побутових споживачів періодична повірка лічильників газу та електроенергії, а також пов'язані з нею демонтаж, транспортування і монтаж проводяться за рахунок постачальника або оператора відповідної мережі.

Однак щодо лічильників води порядок оплати може залежати від того, хто є власником приладу та умов договору, нагадує Держпродспоживслужба.

Як часто потрібно перевіряти лічильники

Періодичність повірки залежить від виду приладу обліку. Електролічильники перевіряють раз на чотири роки. Газові лічильники класу точності 1,0 підлягають повірці кожні два роки, а класу 1,5 – раз на вісім років.

Щоб не пропустити строк перевірки, у Держпродспоживслужбі рекомендують періодично перевіряти дату наступної повірки у технічному паспорті приладу.

Як нараховуватимуть плату, поки лічильник на повірці

Під час проведення повірки оператор може встановити тимчасовий лічильник із резервного фонду. Якщо це неможливо, оплату за комунальні послуги визначатимуть за середнім обсягом споживання за аналогічний період минулого року з урахуванням сезонності.

Для споживачів, які користуються послугою менше шести місяців, розрахунок здійснюватимуть за фактичним періодом споживання.

Що буде, якщо лічильник виявиться несправним

Після демонтажу оператор має не більше двох місяців, щоб повернути перевірений прилад або встановити інший.

Якщо лічильник належить оператору чи постачальнику послуг, його заміну проведуть за рахунок компанії. Якщо ж власником приладу є споживач і перевірка підтвердить несправність, лічильник безкоштовно відремонтують або замінять аналогічним, якщо ремонт буде неможливим.

Також ми раніше писали, що українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів, якщо постачальник порушив умови договору або надавав послуги неналежної якості. Таке право передбачене чинним законодавством.