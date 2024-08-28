Вплив санкцій США на Росію

Глава НБУ нагадав, що напередодні Дня Незалежності України США оголосили про запровадження персональних санкцій проти 400 фізичних та юридичних осіб. Серед них були російські підприємства та компанії із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші). Андрій Пишний додав, що ці санкції – це результат переговорів української команди за участі представників НБУ з США.

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Банкір наголосив, що до санкційного списку внесли три російських компанії. Для прикладу, санкції запровадили проти найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:

"Діасофт" – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку Росії,щодо якої запроваджено секторальні санкції Євросоюзу;

"ЦФТ" – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінансового сектору в Росії, співпрацює з центробанком Росії, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона";

АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

За словами очільника Нацбанку, нещодавні санкції США уже стали особливо відчутними для фінансового сектору Росії. Пишний, зокрема, заявив, що санкційні обмеження мали фактично моментальний ефект. Для прикладу, він згадав, що низка банків Грузії та Казахстану вирішили призупинити перекази через платіжну систему "Золота Корона". Кредитори повідомили, що вони пішли на цей крок через додаткові перевірки щодо співпраці з особами, проти яких запровадили обмеження задля дотримання міжнародних економічних санкцій.