Як припинити нарахування, якщо в квартирі ніхто не живе?

Як пояснили у "Полтававодоканалі", найнадійніший спосіб офіційно припинити нарахування за водопостачання, а саме опломбувати запірну арматуру на вводі води до квартири.

Для цього власнику житла потрібно звернутися до абонентського відділу із відповідною заявою. Після проведення опломбування надання послуги призупиняють, а плату за воду не нараховують.

Що робити, якщо ви вже перебуваєте за кордоном?

Якщо оформити опломбування до виїзду не вдалося, порядок дій залежить від того, чи встановлений у квартирі лічильник води. Якщо прилад обліку є, достатньо щомісяця передавати його показання, навіть якщо вони залишаються незмінними.

Втім, якщо лічильника немає або регулярно передавати показання неможливо, потрібно документально підтвердити перебування за межами України.

Довідково: Для цього слід подати документи, засвідчені консульською установою або посольством України в країні перебування чи оформлені відповідно до вимог законодавства, перекладені українською мовою та нотаріально посвідчені.

У підприємстві наголосили, що така можливість передбачена пунктом 45 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів №690.

Нею можуть скористатися споживачі, які відсутні за місцем проживання понад 30 календарних днів.

За які комунальні послуги все одно доведеться платити?

Водночас Закон України "Про житлово-комунальні послуги" дозволяє за певних умов не сплачувати й за деякі інші послуги. Зокрема, за відсутності індивідуального лічильника можна оформити ненарахування плати за послугу з постачання природного газу та поводження з побутовими відходами.

Однак це правило не поширюється на плату за управління багатоквартирним будинком і централізоване опалення. Ці платежі вважаються постійними, оскільки пов'язані з утриманням спільного майна та інженерної інфраструктури будинку.

Також раніше ми писали, чи зміняться тарифи на водопостачання та водовідведення у серпні. Попри мораторій на підвищення тарифів для населення, в окремих громадах місцева влада може переглядати їхній розмір.