Де тарифи на воду вже підвищили?

Після передачі повноважень щодо встановлення тарифів органам місцевого самоврядування громади почали поступово переглядати вартість водопостачання та водовідведення. Через це нові розцінки запроваджують не одночасно по всій країні, а окремими рішеннями місцевої влади.

Перша хвиля підвищень розпочалася ще в червні. Тоді нові тарифи запровадили у Запоріжжі, Луцьку та Чернівцях. Уже в липні до них приєдналися Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький та Черкаси.

Цікаво! Наразі найвищий тариф серед міст, де підвищення вже набуло чинності, діє в Умані – 157,32 гривні за кубометр, нагадали у КП "Уманьводоканалі".

Коли буде наступна хвиля подорожчання?

Наступна хвиля змін очікується вже з 1 серпня. Одне з найвідчутніших підвищень запровадять для споживачів КП "Полтававодоканал". Якщо зараз мешканці області сплачують 33,76 гривні за кубометр, то вже із серпня тариф становитиме 83,71 гривні. Тобто вартість водопостачання та водовідведення для населення збільшиться майже у 2,5 раза.

Однак Полтавщина – не єдиний регіон, де готуються до перегляду тарифів. У низці міст водоканали вже оприлюднили відповідні проєкти, однак вони ще мають пройти погодження та затвердження місцевою владою. Зокрема:

Житомир: тариф може зрости з 37,54 до 82,23 гривні за кубометр;

Кропивницький: із 45,97 до 109,14 гривні;

Львів: із 25,88 до 56,38 гривні;

Чернігів: із 30,91 до 77,71 гривні.

В Одесі тариф для населення поки залишається незмінним. Водночас "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт нових розцінок. Якщо його підтримають, загальна вартість водопостачання та водовідведення зросте приблизно з 35,16 до 93,66 гривні за кубометр.

Чому хвиля подорожчання триває?

Причиною масового перегляду тарифів стало рішення передати повноваження щодо їх встановлення від НКРЕКП органам місцевого самоврядування. Відтепер саме громади визначають економічно обґрунтовану вартість послуг для своїх водоканалів.

Саме тому підвищення відбуваються поступово: кожне місто ухвалює рішення окремо, виходячи з фінансового стану підприємства, його витрат та потреби переглянути чинні розцінки. Через це найближчими місяцями перелік міст, де вода подорожчає, ймовірно, продовжить збільшуватися.

Нагадаємо, раніше ми розбиралися, якими будуть тарифи на комунальні послуги у серпні. Зокрема, аналізували, чи зміняться ціни на газ, електроенергію, воду та інші житлово-комунальні послуги для населення.