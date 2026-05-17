Обмінники не хочуть приймати деякі долари – чи законно це та куди можна скаржитися

Під час обміну валюти українці можуть потрапити в неприємну ситуацію. Подекуди установи відмовляються приймати старі чи потерті банкноти, або ж вдаються до маніпуляцій з ціною.

Чому долари можуть не обміняти?

Наприклад, клієнтам можуть пропонувати менш вигідні умови, як-от суттєво занижений курс. 24 Канал розбирався, чи законно це і як правильно діяти в подібних випадках.

Напередодні в соцмережах активно обговорювали історію чоловіка, який прийшов до обмінника з готівкою, але касирка спершу відмовилася приймати долари через потертості, а згодом запропонувала обмін за нижчим курсом.

За словами користувача, ситуація змінилася лише після згадки про можливу скаргу до Нацбанку – валюту одразу погодилися обміняти вже без жодних додаткових умов.



Історія duchenkoserhii в Threads / Скриншот 24 Каналу

Окрім того, проблеми в Україні нерідко виникають і зі "старими" доларами, зокрема банкнотами 1996 – 2006 років випуску, хоч вони й залишаються дійсними платіжними засобами у світі.



Який вигляд мають долари старого зразка / Фото Pexels

Що варто робити в такій ситуації?

У Нацбанку наголошують, що обмінники та банки, які мають ліцензію на валютно-обмінні операції, повинні працювати за чіткими правилами. Зокрема, регулятор вимагає дотримуватися їх під час роботи з іноземною готівкою.

По-перше, уповноважені установи повинні приймати справжні банкноти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають офіційним зразкам центральних банків інших держав. Це стосується навіть купюр із незначними потертостями чи слідами використання, отриманими під час обігу.

По-друге, їм заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу чи року випуску валюти, якщо вона залишається законним платіжним засобом. Зокрема, це стосується всіх доларів, які Федеральна резервна система випускала ще з 1914 року.

Важливо! Звернутися зі скаргою можна безпосередньо до регулятора, заповнивши форму за посиланням, отримати консультацію за номером телефону 0 800 505 240, або ж написати на електронну пошту nbu@bank.gov.ua.



У разі підтвердження порушень до таких установ обіцяють застосовувати відповідні заходи впливу.

Однак якщо банкнота має суттєві пошкодження або сильні ознаки зношення, українцям можуть запропонувати операцію інкасо – тобто надіслати гроші до іноземного банку для обміну на придатні до обігу купюри. Зважайте, що через повномасштабну війну та ускладнення логістики комісії за процедуру поступово підвищують.

Як виникла проблема зі старими доларами?

До слова, кілька років тому Україною прокотилася хвиля чуток про те, що "старі" долари нібито скоро перестануть приймати. На тлі паніки окремі організації почали встановлювати для таких банкнот менш вигідний курс. Подекуди навіть добре збережені купюри приймали з великим дисконтом, через що багато громадян обміняли валюту на невигідних умовах.

Керівниця управління розробки касових технологій "Приват Банку" Наталія Уваркіна розповіла, що проблема так званих "білих" і "синіх" 100 доларів залишається – люди часто хочуть здати старі банкноти, натомість отримавши новіші зразки.

У нас клієнти замовляють долари через Приват24, але у близько 20% випадків не забирають їх саме через наявність "старих" купюр. Так працює штучно створена в ЗМІ та соцмережах паніка,

– поділилася експертка.

Водночас банк не має права відмовляти в прийнятті такої валюти, хоча надалі повернути її в активний обіг буває складніше.