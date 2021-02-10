Мінімум ризиків та максимум доходів: розповідаємо про послугу "Інвестиційні ідеї"

Джерело:24 канал
Успіх інвестицій – це продумана стратегія і глибокий аналіз ринку. Інколи важко визначитись з активами, які можуть принести гарний прибуток у найкоротший термін. Особливо в умовах кризи.
Аби допомогти обрати правильну стратегію та мінімізувати свої ризики, фахівці розробили унікальний продукт "Інвестиційні ідеї". Більш детально про це 24 канал розпитав в експертки Forex Club – Галини Танащук,
трейдер-аналіткині Київської філії МАБТ.
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Прибуткові інвестиції – це робота, що вимагає професійних знань і досвіду. Аналітики регулярно проводять аналіз ринків і спираючись на цю інформацію, пропонують клієнтам як стратегії для інвестицій, так і відповідні інструменти для них.
"Інвестиційні ідеї" – це унікальний продукт на українському ринку. Основні переваги цього продукту – це досвід наших фахівців, відсутність необхідності витрачати час на самостійний аналіз ринку, зручність і простота в використанні, розповідає Галина Танащук.
У кожної з інвестиційних ідей є кілька сценаріїв. Кожен з них передбачає певний рівень доходів і ризику.
Однією з найбільш успішних ідей у 2020 році стала інвестиційна ідея "Всі хочуть Tesla". Вона передбачала інвестиції в акції компанії Tesla, які, як показала практика, стали одним з найбільш привабливих інструментів для інвестицій. В результаті успішної реалізації прогнозів провідних експертів Forex Club ця ідея принесла інвесторам понад 120% прибутку.
Одна з найпривабливіших інвестиційних ідей наразі, за словами експертки, є ідея про інвестиції в акції американських компаній – "Американський фондовий ринок. The Show must go on".
Американський ринок є одним з основних світових фондових ринків. Він історично показує стабільне зростання, переконана Галина Танащук.
Завдяки заходам підтримки американської економіки, які анонсував президент США Джо Байден, а також перспективам акцій американських компаній ця інвестиційна ідея може принести хороший дохід,
– додала представниця Forex Club.
Щоб отримати доступ до інвестиційних ідей потрібно звернутись до експертів Forex Club у вашому місті, пояснює Танащук.
Зробивши це ви отримаєте доступ до найцікавіших і найприбутковіших можливостей, які відбирають для вас експерти з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках.
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Тож, якщо ви не любите ризикувати і прагнете у найкоротші терміни почати отримувати доходи, то краще одразу обрати необхідну стратегію. Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.