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Які пошкоджені купюри можна використовувати для оплати в магазині

В Україні можливість розрахуватися пошкодженою банкнотою залежить від того, наскільки вона зношена та чи можна визначити її справжність і номінал. Відповідні правила встановлює Національний банк України постановою № 134 від 3 грудня 2018 року. Зокрема, магазини та інші юридичні особи зобов'язані приймати банкноти з окремими ознаками зношення. Йдеться про купюри, які мають потертості, частково втратили фарбу на зображеннях, забруднені, містять плями, написи або невеликі пошкодження паперу.

Також до цієї категорії належать банкноти з надривами, надрізами, невеликими отворами, проколами або відірваними краями й кутами. Важливо, щоб пошкодження відповідали критеріям, визначеним НБУ, а справжність і номінал грошей можна було встановити.

Важливо! Водночас прийняті зношені банкноти не повинні знову потрапляти в обіг через касу магазину. Підприємства мають передавати такі гроші до банків разом із готівковою виручкою.

Інша ситуація із суттєво пошкодженими купюрами. Наприклад, якщо банкнота сильно обгоріла, розірвана на декілька частин, має значні пошкодження або її справжність викликає сумніви, магазин не зобов'язаний приймати її як звичайний платіжний засіб.

Отже, сам факт пошкодження ще не означає, що гривня втратила платіжну силу. Вирішальне значення мають характер пошкоджень та відповідність критеріям Національного банку.

Що робити, якщо магазин відмовляється приймати пошкоджену купюру

Якщо пошкодження банкноти виходять за межі тих, які магазини зобов'язані приймати, власник може звернутися до банку для її обміну. За правилами НБУ, банки повинні приймати зношені гривневі банкноти з передбаченими нормативами ознаками пошкодження для обміну на придатні до обігу гроші.

Зокрема, це стосується купюр, які розірвані на дві частини, мають сліди впливу води або вогню, втратили окремі фрагменти чи мають значні забруднення. Водночас для обміну потрібно дотримуватися встановлених критеріїв. Наприклад, для окремих категорій пошкоджених банкнот важливо, щоб збереглося не менше ніж 55% початкової площі.

Зверніть увагу! Якщо банкнота має особливо значні пошкодження, її можуть направити на дослідження до Національного банку. За результатами перевірки визначають, чи є вона справжньою та чи підлягає обміну. Підроблені або визнані неплатіжними гроші не відшкодовують.

Варто враховувати, що банкноти з написами або штампами "до обміну" чи "неплатіжна" вже не можна використовувати для звичайних розрахунків. Також не приймають купюри, навмисно складені з частин різних банкнот з метою вчинення правопорушення.

Таким чином, якщо людина отримала пошкоджену гривню, спочатку потрібно оцінити її стан. Купюри з незначними ознаками зношення можна використовувати для розрахунків, а банкноти зі значними пошкодженнями краще віднести до банку для обміну або перевірки.

До речі, українські банки та обмінники зобов'язані приймати всі доларові банкноти, які випущені після 1914 року. Відмова касира обміняти купюри старих зразків лише через рік їхнього випуску є прямим порушенням правил.