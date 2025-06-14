Беруть далеко не всі: які зношені купюри можна обміняти в банку

Українці можуть обміняти пошкоджені купюри та монети. У банку можна замінити і значно зношені гроші.

Які купюри підлягають обміну

Щоб здійснити обмін, особа має звернутись до будь-якого банку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Касир зобов'язаний без обмежень прийняти такі купюри:

розірвані чи розрізані на 2 частини (якщо на них збереглись однакові номери та серія), при цьому, загальна площа цих частин не може бути меншою ніж 55% від початкової площі купюри;

банкноти, на яких збережено не менш як 55% від початкової площі.

Також касир має прийняти купюри, які:

значно зношені;

сильно пошкоджені;

мають значні потертості;

забруднені;

мають надриви чи нарізи;

мають відбитки штампів;

мають відірвані краї чи кути.

Водночас потрібно зауважити, що такі купюри не зобов'язані приймати в інших місцях.

Працівник підприємства, який працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети та рекомендує споживачам звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки,

– зазначає НБУ.

Зверніть увагу! Обмін купюр також може здійснюватись у регіональних підрозділах грошового обігу НБУ.