Беруть далеко не всі: які зношені купюри можна обміняти в банку
- Українці можуть обміняти пошкоджені купюри в банках, якщо збережено не менше 55% від початкової площі купюри.
- Обмін можливий у банках та регіональних підрозділах грошового обігу НБУ.
Українці можуть обміняти пошкоджені купюри та монети. У банку можна замінити і значно зношені гроші.
Які купюри підлягають обміну
Щоб здійснити обмін, особа має звернутись до будь-якого банку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Касир зобов'язаний без обмежень прийняти такі купюри:
- розірвані чи розрізані на 2 частини (якщо на них збереглись однакові номери та серія), при цьому, загальна площа цих частин не може бути меншою ніж 55% від початкової площі купюри;
- банкноти, на яких збережено не менш як 55% від початкової площі.
Також касир має прийняти купюри, які:
- значно зношені;
- сильно пошкоджені;
- мають значні потертості;
- забруднені;
- мають надриви чи нарізи;
- мають відбитки штампів;
- мають відірвані краї чи кути.
Водночас потрібно зауважити, що такі купюри не зобов'язані приймати в інших місцях.
Працівник підприємства, який працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети та рекомендує споживачам звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки,
– зазначає НБУ.
Зверніть увагу! Обмін купюр також може здійснюватись у регіональних підрозділах грошового обігу НБУ.