Берут далеко не все: какие изношенные купюры можно обменять в банке
- Украинцы могут обменять поврежденные купюры в банках, если сохранено не менее 55% от первоначальной площади купюры.
- Обмен возможен в банках и региональных подразделениях денежного обращения НБУ.
Украинцы могут обменять поврежденные купюры и монеты. В банке можно заменить и значительно изношенные деньги.
Какие купюры подлежат обмену
Чтобы осуществить обмен, лицо должно обратиться в любой банк Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Кассир обязан без ограничений принять такие купюры:
- разорванные или разрезанные на 2 части (если на них сохранились одинаковые номера и серия), при этом, общая площадь этих частей не может быть меньше 55% от начальной площади купюры;
- банкноты, на которых сохранено не менее 55% от начальной площади.
Также кассир должен принять купюры, которые:
- значительно изношены;
- сильно повреждены;
- имеют значительные потертости;
- загрязненные;
- имеют надрывы или нарезы;
- имеют отпечатки штампов;
- имеют оторванные края или углы.
В то же время нужно заметить, что такие купюры не обязаны принимать в других местах.
Работник предприятия, который работает с наличными (магазины, аптеки, АЗС, заведения питания и так далее) не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты и монеты и рекомендует потребителям обратиться в любой банк Украины (филиалы и отделения) для обмена такой наличности,
– отмечает НБУ.
Обратите внимание! Обмен купюр также может осуществляться в региональных подразделениях денежного обращения НБУ.