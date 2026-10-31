Пошкоджені купюри: чи можна розрахуватися порваними гривнями

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Які гроші зобов'язані приймати магазини

Під час розрахунків за товари та послуги підприємці зобов’язані приймати гривневі банкноти всіх номіналів, які є платіжними засобами та не викликають сумнівів щодо їхньої справжності й платіжності, йдеться у правилах Нацбанку.

Зокрема, касири повинні без зайвих питань приймати гроші, які мають:

потертості та частково втратили фарбу на зображеннях;

невеликі надриви або надрізи розміром до 1 сантиметра;

отвори чи проколи діаметром 1 – 2 міліметри;

забруднення, плями або написи;

відірвані краї чи кути площею до 1 квадратного сантиметра.

Якщо ж продавець відмовляється брати таку готівку, він порушує правила, проте із занадто пошкодженими грошима людину дійсно можуть законно скерувати до банку.

Що робити з сильно пошкодженою гривнею

Фінансові установи мають значно ширші повноваження для обміну, адже саме через них відбувається вилучення старої готівки з обігу.

Банки зобов’язані безкоштовно обмінювати справжні зношені гривні, які відповідають установленим критеріям.

Зокрема, обмінюють банкноти, які:

втратили частини або мають отвори, але зберегли не менше ніж 55% початкової площі;

розірвані на дві частини, на яких збереглися однакові серійні номери, а їхня загальна площа становить не менше ніж 55% початкової площі банкноти.

Де обміняти пошкоджені гривні

Для обміну звичайних зношених або пошкоджених банкнот можна звернутися до каси будь-якого українського банку. Послуга безкоштовна.

Якщо ж гривня сильно пошкоджена внаслідок пожежі, затоплення, катастрофи або іншої надзвичайної події, може знадобитися дослідження в НБУ. У таких випадках банк пояснить порядок передавання купюри на перевірку.

Перед зверненням варто зібрати всі збережені частини банкноти й не намагатися додатково обрізати чи змінювати її.

Нагадаємо, обміняти надірвані долари та євро в Україні теж можливо, але процедура може бути складнішою. Банки приймають долари чи євро з незначними недоліками за звичайним курсом, але сильно пошкоджені купюри доведеться здавати на процедуру інкасо, комісія за яку може сягати до 50% від номіналу.