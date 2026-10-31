Пошкоджені купюри: чи можна розрахуватися порваними гривнями

Чи можна розрахуватися порваними купюрами / Нацбанк
Випадково випрані в кишені або надірвані гроші часто стають причиною суперечок на касах супермаркетів. Проте далеко не всі знають, що відмова касира взяти таку готівку може бути порушенням прав клієнта.
Які гроші зобов'язані приймати магазини
Під час розрахунків за товари та послуги підприємці зобов’язані приймати гривневі банкноти всіх номіналів, які є платіжними засобами та не викликають сумнівів щодо їхньої справжності й платіжності, йдеться у правилах Нацбанку.
Зокрема, касири повинні без зайвих питань приймати гроші, які мають:
- потертості та частково втратили фарбу на зображеннях;
- невеликі надриви або надрізи розміром до 1 сантиметра;
- отвори чи проколи діаметром 1 – 2 міліметри;
- забруднення, плями або написи;
- відірвані краї чи кути площею до 1 квадратного сантиметра.
Якщо ж продавець відмовляється брати таку готівку, він порушує правила, проте із занадто пошкодженими грошима людину дійсно можуть законно скерувати до банку.
Що робити з сильно пошкодженою гривнею
Фінансові установи мають значно ширші повноваження для обміну, адже саме через них відбувається вилучення старої готівки з обігу.
Банки зобов’язані безкоштовно обмінювати справжні зношені гривні, які відповідають установленим критеріям.
Зокрема, обмінюють банкноти, які:
- втратили частини або мають отвори, але зберегли не менше ніж 55% початкової площі;
- розірвані на дві частини, на яких збереглися однакові серійні номери, а їхня загальна площа становить не менше ніж 55% початкової площі банкноти.
Де обміняти пошкоджені гривні
Для обміну звичайних зношених або пошкоджених банкнот можна звернутися до каси будь-якого українського банку. Послуга безкоштовна.
Якщо ж гривня сильно пошкоджена внаслідок пожежі, затоплення, катастрофи або іншої надзвичайної події, може знадобитися дослідження в НБУ. У таких випадках банк пояснить порядок передавання купюри на перевірку.
Перед зверненням варто зібрати всі збережені частини банкноти й не намагатися додатково обрізати чи змінювати її.
Нагадаємо, обміняти надірвані долари та євро в Україні теж можливо, але процедура може бути складнішою. Банки приймають долари чи євро з незначними недоліками за звичайним курсом, але сильно пошкоджені купюри доведеться здавати на процедуру інкасо, комісія за яку може сягати до 50% від номіналу.
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