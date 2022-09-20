Йдеться про ще один крок у рамках історичного плану щодо націоналізації компанії, яка має надзвичайно важливе значення для Німеччини.
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Німеччина наблизилася до націоналізації енергетичного гіганта
У вівторок у компанії Uniper підтвердили, що перебувають на завершальному етапі переговорів з урядом Німеччини щодо пакета, який включатиме збільшення капіталу на 8 мільярдів доларів (8 мільярдів євро).
Офіційний Берлін також викупить 78% активів в основного акціонера Uniper – фінської компанії Fortum. Згідно з Reuters, очікують, що тоді Німеччина буде контролювати більше ніж 90% акцій компанії.
Компанія Uniper – це найбільший покупець російського газу у Німеччині. Тож наразі гігант перебуває в епіцентрі кризи, яку спричинила росія скороченнями обсягів постачання енергоносіїв у відповідь на санкції, які запровадили через повномасштабну війну проти України.
Також шантаж держави-агресорки призвів до того, що гігант енергетичного ринку у Німеччині спалив свої грошові резерви, купуючи газ на спотовому ринку. Через це ще у липні компанія звернулася по допомогу до уряду, пише Reuters.
Нова угода замінить цей план порятунку, згідно з яким уряд мав придбати 30% акцій Uniper, оскільки його виявилося недостатньо через рекордно високі ціни на газ у Європі. Німецька влада також проводить переговори щодо поглинання щонайменше двох інших компаній.
Тож німецький уряд був під серйозним тиском й вимушене діяти, адже банкрутство цієї компанії може сколихнути найбільшу економіку Європи, а також поставити під загрозу постачання палива.
Акції Uniper виросли в ціні майже на 4% й наразі торгуються за ціною на рівні 4,20 євро за штуку, згідно з Yahoo!Finance. Тоді як цінні папери Fortum подорожчали на 9,50% до 12,10 євро за штуку, перед тим як біржа призупинила торги, інформує Yahoo!Finance. У компанії Fortum також підтвердили, що переговори перебувають на фінальній стадії, а елементи, які обговорюються, включають:
- продаж акцій Uniper від Fortum державі Німеччина,
- повернення фінансування, наданого Fortum для Uniper,
- заплановане вливання капіталу Uniper зі сторони німецького уряду.
Вливання капіталу від німецького уряду дозволить збільшити загальний пакет допомоги, використаний для стабілізації Uniper, щонайменше до 29 мільярдів євро.