Кого зобразять на нових грошах

Відмовитися від портретів відомих діячів на фунтах стерлінгів на користь дикої природи вирішили ще навесні. Щоправда, така ініціатива викликала невдоволення політиків із різних таборів, а також породила припущення, що регулятор прагне уникнути суперечок навколо історичних постатей, пише Reuters.

Відтак незабаром на нових купюрах з'являться чотири представники місцевої фауни: крапчасті сипухи, земляні джмелі, атлантичні тупики та їжаки. Цьому передували громадські консультації, під час яких людям запропонували визначитися з тематикою майбутніх зображень. Майже пів мільйона людей взяли участь у голосуванні, обираючи серед 18 видів тварин.

Цікаво! У Банку Англії пояснили, що новий дизайн має зробити банкноти більш упізнаваними та посилити захист від підробок.

Остаточне рішення про те, яку тварину зобразять на кожному номіналі, оголосять ближче до випуску. Загальне оформлення купюр також можуть доповнити іншими природними мотивами, водночас портрет монарха залишиться незмінним елементом.

Ріс Філліпс Майбутній головний касир Банку Англії, який відповідатиме за випуск нової серії банкнот Чудово бачити, наскільки активно громадськість долучилася до цього вибору… Ми зможемо створити нову серію банкнот, які якнайкраще представлятимуть Велику Британію. Тепер працюватимемо над оформленням, тестуванням і виробництвом, поєднуючи символіку з сучасними захисними технологіями та передовими матеріалами.

До слова, останніми роками використання готівки у Великій Британії суттєво скоротилося. Цю тенденцію прискорила пандемія COVID-19, під час якої майже всі торговельні заклади почали приймати безконтактні платежі картками та смартфонами.

Нагадаємо, напередодні опитування завершили й серед європейців, які мали змогу проголосувати за майбутній дизайн євробанкнот. Обирати довелося між двома концепціями: "Європейська культура", що передбачає портрети видатних діячів, а також "Річки та птахи", присвячена природі й біорізноманіттю.