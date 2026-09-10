Хто може з'явитися на нових євро

Один із варіантів передбачає появу на купюрах портретів реальних історичних постатей, які залишили помітний слід у культурі, науці та суспільному житті Європи. Серед них – всесвітньо відомі композитори, письменники, науковці та митці, чиї імена лунали далеко за межами континенту, пише Євроцентробанк.

До 21 вересня громадяни можуть висловитися щодо майбутнього дизайну євро у спеціальному опитуванні. Одна із запропонованих тематичних категорій – "Європейська культура", де кожен номінал поєднує портрет відомої постаті з окремою сферою культурного життя. У такому разі банкноти виглядатимуть так:

5 євро – оперна співачка Марія Каллас і вуличні артисти, які розважають перехожих;

і вуличні артисти, які розважають перехожих; 10 євро – композитор Людвіг ван Бетховен і пісенний фестиваль за участю юнацького хору;

і пісенний фестиваль за участю юнацького хору; 20 євро – науковиця Марія Склодовська-Кюрі та навчальний заклад, де викладачка працює з дітьми;

та навчальний заклад, де викладачка працює з дітьми; 50 євро – письменник Мігель де Сервантес і бібліотека;

і бібліотека; 100 євро – художник-винахідник Леонардо да Вінчі та відвідувачі виставки, які розглядають сучасне мистецтво;

та відвідувачі виставки, які розглядають сучасне мистецтво; 200 євро – письменниця й пацифістка Берта фон Зуттнер та озеленена громадська площа з людьми.

Який вигляд можуть мати нові євро: дивіться фото

До слова, альтернативою є серія "Річки та птахи", присвячена природним ландшафтам і біорізноманіттю Європи. Визначити фінальну концепцію майбутніх купюр керівна рада регулятора планує вже наприкінці року.

Нагадаємо, а от дизайн монет євро може відрізнятися залежно від країни випуску. Окрім того, держави єврозони карбують пам'ятні та колекційні монети з особливими сюжетами. Наприклад, нещодавно в Іспанії випустили срібні 5 євро на честь перемоги "червоної фурії" на Чемпіонаті світу з футболу. На аверсі зобразили короля Феліпе VI, а на реверсі – Кубок світу.