Російський порт "Приморськ" на Балтійському морі відновив роботу після атак українських безпілотників у п'ятницю, 12 вересня. Деякі танкери вже повернулися до завантаження й траспортування нафти.

Як "Приморськ" відновлює роботу?

За даними відстеження суден, щонайменше два танкери – Walrus і Samos – завершили завантаження нафти у вихідні.

Танкер Walrus уже покинув порт, тоді як Samos залишається на якорі. Відомо, що це судно планує дістатися в порт Аліага в Туреччині.

Відомо, що ще один танкер, Jagger, наразі пришвартований у терміналі.



Після атаки українських безпілотників роботу порту тимчасово призупиняли. Удари також пошкодили три помпові станції, які забезпечують перекачування нафти до іншого ключового експортного терміналу на Балтиці – Усть-Луга.

Останніми тижнями Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Київ заявляє, що його мета – обмежити можливості Росії постачати паливо на фронт і скоротити її експортні доходи.

Довідково: Приморськ є найбільшим нафтовим терміналом Росії на Балтійському морі, це кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи. За даними Bloomberg, у серпні порт обробляв близько 970 000 барелів нафти марки Urals щодня.

Що цьому передувало?