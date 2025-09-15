Российский порт "Приморск" на Балтийском море возобновил работу после атак украинских беспилотников в пятницу, 12 сентября. Некоторые танкеры уже вернулись к загрузке и транспортировке нефти.

Как "Приморск" возобновляет работу?

По данным отслеживания судов, по меньшей мере два танкера – Walrus и Samos – завершили загрузку нефти в выходные.

Танкер Walrus уже покинул порт, тогда как Samos остается на якоре. Известно, что это судно планирует добраться в порт Алиага в Турции.

Известно, что еще один танкер, Jagger, пока пришвартован в терминале.



После атаки украинских беспилотников работу порта временно приостанавливали. Удары также повредили три помповые станции, которые обеспечивают перекачку нефти в другой ключевой экспортный терминал на Балтике – Усть-Луга.

В последние недели Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России. Киев заявляет, что его цель – ограничить возможности России поставлять топливо на фронт и сократить ее экспортные доходы.

Справочно: Приморск является крупнейшим нефтяным терминалом России на Балтийском море, это конечный пункт Балтийской трубопроводной системы. По данным Bloomberg, в августе порт обрабатывал около 970 000 баррелей нефти марки Urals ежедневно.

Что этому предшествовало?