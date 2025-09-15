Ключевой нефтяной хаб Кремля – российский порт в Приморске возобновил работу
- Российский порт Приморск в Ленинградской области возобновил работу после атак украинских беспилотников.
Известно, что некоторые грузовые суда вернулись к транспортировке нефти.
Российский порт "Приморск" на Балтийском море возобновил работу после атак украинских беспилотников в пятницу, 12 сентября. Некоторые танкеры уже вернулись к загрузке и транспортировке нефти.
Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал Bloomberg.
Как "Приморск" возобновляет работу?
По данным отслеживания судов, по меньшей мере два танкера – Walrus и Samos – завершили загрузку нефти в выходные.
Танкер Walrus уже покинул порт, тогда как Samos остается на якоре. Известно, что это судно планирует добраться в порт Алиага в Турции.
Известно, что еще один танкер, Jagger, пока пришвартован в терминале.
Два нефтяных танкера завершили загрузку в порту Приморск / Данные Bloomberg
После атаки украинских беспилотников работу порта временно приостанавливали. Удары также повредили три помповые станции, которые обеспечивают перекачку нефти в другой ключевой экспортный терминал на Балтике – Усть-Луга.
В последние недели Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России. Киев заявляет, что его цель – ограничить возможности России поставлять топливо на фронт и сократить ее экспортные доходы.
Справочно:
Приморск является крупнейшим нефтяным терминалом России на Балтийском море, это конечный пункт Балтийской трубопроводной системы. По данным Bloomberg, в августе порт обрабатывал около 970 000 баррелей нефти марки Urals ежедневно.
Что этому предшествовало?
- В результате ночной атаки на порт Приморск 12 сентября украинские беспилотники вызвали временную остановку операций по погрузке нефти, на двух судах вспыхнул огонь.
- Цены на нефть из-за дронового удара выросли почти на 2% после удара, а загрузки в порту прекратили на некоторое время.
- В Украине прокомментировали атаку украинских беспилотников. Президент Зеленский отметил высокую эффективность операций СБУ и украинских дронов, способных поражать цели на расстоянии более 1000 километров.