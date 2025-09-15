Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал Bloomberg.
Як "Приморськ" відновлює роботу?
За даними відстеження суден, щонайменше два танкери – Walrus і Samos – завершили завантаження нафти у вихідні.
Танкер Walrus уже покинув порт, тоді як Samos залишається на якорі. Відомо, що це судно планує дістатися в порт Аліага в Туреччині.
Відомо, що ще один танкер, Jagger, наразі пришвартований у терміналі.
Два нафтові танкери завершили завантаження у порту Приморськ / Дані Bloomberg
Після атаки українських безпілотників роботу порту тимчасово призупиняли. Удари також пошкодили три помпові станції, які забезпечують перекачування нафти до іншого ключового експортного терміналу на Балтиці – Усть-Луга.
Останніми тижнями Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Київ заявляє, що його мета – обмежити можливості Росії постачати паливо на фронт і скоротити її експортні доходи.
Довідково:
Приморськ є найбільшим нафтовим терміналом Росії на Балтійському морі, це кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи. За даними Bloomberg, у серпні порт обробляв близько 970 000 барелів нафти марки Urals щодня.
Що цьому передувало?
- Внаслідок нічної атаки на порт Приморськ 12 вересня українські безпілотники спричинили тимчасову зупинку операцій з навантаження нафти, на двох суднах спалахнув вогонь.
- Ціни на нафту через дроновий удар зросли майже на 2% після удару, а завантаження в порту припинили на деякий час.
- В Україні прокоментували атаку українських безпілотників. Президент Зеленський наголосив на високій ефективності операцій СБУ та українських дронів, здатних вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів.