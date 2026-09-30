Які ліміти діють на поповнення картки через термінал

В Україні немає єдиного ліміту на поповнення банківської картки готівкою через термінал. Конкретна максимальна сума залежить від оператора термінала, банку-отримувача коштів та способу підтвердження особи. Національний банк дозволяє надавачам платіжних послуг встановлювати власні ліміти та обмеження на операції.

Наприклад, у мережі EasyPay базовий ліміт для поповнення карток становить до 5 тисяч гривень на добу. Водночас після проходження авторизації EasyID його можна збільшити до 30 тисяч гривень на добу для відповідних карткових сервісів.

Зверніть увагу! Ощадбанк також повідомляв, що його картки через термінали EasyPay можна поповнювати на суму до 30 тисяч гривень на добу після авторизації EasyID. Для неавторизованих користувачів діє ліміт до 5 тисяч гривень на добу, а для авторизованих клієнтів банк вказує також місячний ліміт у 350 тисяч гривень.

Водночас правила можуть відрізнятися навіть для карток різних банків, які поповнюються через одну й ту саму мережу. Тому перед внесенням значної суми варто перевірити інформацію безпосередньо на екрані термінала або на сайті банку.

Окремо слід враховувати, що ліміт на одну операцію та ліміт на добу або місяць – це не одне й те саме. Наприклад, термінал може дозволяти провести певну суму за одну транзакцію, але загальний обсяг поповнень за день для конкретної картки буде нижчим.

Чи потрібно підтверджувати поповнення картки

З 26 червня 2026 року для операцій із внесення готівки через платіжні термінали діють додаткові вимоги щодо підтвердження операції. Під час такого платежу може знадобитися вказати номер мобільного телефону та підтвердити операцію одноразовим кодом, який надходить через SMS або телефонний дзвінок.

Водночас для деяких операцій передбачені винятки, зокрема для поповнення власного рахунку за встановлених умов. Вимоги залежать від способу проведення платежу та технічних можливостей конкретного термінала.

Зверніть увагу! Наприклад, у терміналах monobank для поповнення картки через NFC встановлений ліміт до 400 тисяч гривень на місяць, тоді як іншими способами поповнення через термінали mono можна здійснювати операції до 5 тисяч гривень на добу. Банк окремо зазначає, що поповнення mono через його термінали здійснюється без комісії, а для рахунку ФОП тариф становить 0,5%.

Для клієнтів ПриватБанку також доступне поповнення власної або іншої картки через термінали самообслуговування – за допомогою картки, номера телефону або QR-коду. У разі внесення готівки термінал дозволяє провести операцію та отримати електронну або паперову квитанцію.

Таким чином, якщо потрібно покласти на картку велику суму готівки, не варто орієнтуватися лише на один загальний ліміт. Спочатку потрібно перевірити правила конкретного банку та термінальної мережі, а за необхідності пройти авторизацію, яка може збільшити доступний ліміт.

Важливо! Також зберігайте квитанцію після внесення коштів і перевіряти їх зарахування на картку. Якщо сума значна, банк у межах вимог фінансового моніторингу може попросити підтвердити походження коштів.

Раніше ми писали, що в Україні можна зняти значну суму грошей безпосередньо у відділенні банку, однак під час воєнного стану діють встановлені НБУ обмеження. Розмір коштів, які клієнт може отримати готівкою, залежить також від валюти рахунку та внутрішніх правил конкретного банку.