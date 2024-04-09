Як поповнити картку Монобанку: інструкція для українців за кордоном

Способів поповнення карти Монобанку існує багато. Доступна ця послуга і для українців за кордоном.

Як поповнити карту Монобанку за кордоном

Поповнити карту Монобанк за кордоном можливо. Для цього потрібно звернутись у місцеву банківську установу.

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Місцевому оператору окрім номера банківського рахунку необхідно надати такі дані:

назву банку одержувача;

код SWIFT банку-кореспондента;

паспортні дані одержувача;

код у системі.

Платежі приходять протягом декількох хвилин, іноді час може збільшуватися до декількох робочих днів,

– уточнюють представники Монобанку

Як поповнити карту в Україні

В Україні карту Монобанку можна поповнити багатьма способами. Зараз українцям доступні такі методи:

Через касу

Монобанк не має своїх відділень, тому поповнення карти здійснюється через каси інших фінансових установ. Без комісії це можна зробити у таких банках:

Універсал Банк

Мегабанк;

ОТП;

Південний;

Укргазбанк;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Марфін (він же МТБ);

Укрексімбанк та інші.

Через інтернет-банкінг

У Приватбанку з поповнювача знімається комісія.

Карту Монобанку можна легко поповнити через грошовий переказ онлайн. Для цього потрібно знати номер карти або рахунку отримувача. Просто скористайтесь застосунком банку, щоб здійснити операцію.

Через термінал або банкомат

Деякі банки можуть нараховувати комісію за поповнення карти Моно.

Для поповнення таким методом необхідно знати номер телефону або карти отримувача. У найпопулярніших терміналах City24 і EasyPay кошти нараховуються без комісії.