Золотий шанс для Африки: як війна росії в Україні змінює ринки

Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало потужним ударом не лише для світової архітектури безпеки, але й для енергетичного сектору. Зокрема, це вплинуло на джерела імпорту газу та нафти для Європи.

Нагадаємо, у шостому пакеті санкцій ЄС проти росії запровадили часткове ембарго на нафту держави-агресорки до кінця 2022 року.

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Відродження експорту нафти та газу з країн Африки

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Європи почали активно шукати нові країни для співпраці в енергетичному секторі. Чимало з них звернули увагу на Африку, тим самим відроджуючи інтерес до відповідних проєктів цього регіону. Від них раніше відмовлялися через фінансовий аспект та кліматичну повістку.

Водночас наприкінці минулого тижня на ринку нафти зафіксували зниження цін на чорне золото . Йдеться про дві ключові марки нафти – Brent та WTI. Усе це відбувається на фоні побоювань експертів щодо рецесії світової економіки.

Енергетичні фірми вважають, що енергетичні проєкти в Африці загалом можна оцінити у 100 мільярдів доларів, згідно з розрахунками Reuters проведеними з використанням оцінок публічних та приватних компаній.

Африканські країни, які наразі мають невеликий або зовсім нульовий видобуток газу та нафти можуть зафіксувати мільярди інвестицій в енергетичний сектор у наступні роки. Зокрема, йдеться про такі країни як:

Намібія,

Уґанда,

Кенія,

Мозамбік,

Південна Африка,

Танзанія.

Для прикладу, лише одна Намібія здатна забезпечити приблизно пів мільйона барель нафти на добу у рамках буріння перспективних свердловин в останні місяці. Тоді як Міжнародне енергетичне агентство вважає, що загалом Африка спроможна замінити п'яту частину російського газу до 2030 року. Організація з Парижа додала, що за цей період в країни Європи може поступати додаткові 30 мільярдів кубометрів африканського газу на рік.

Про що говорять фахівці та основні гравці сектору

Очільник канадської компанії Eco Atlantic Oil & Gas заявив, що великі гравці в енергетичному секторі займають більші позиції, конкуруючи за розвідку, розвитку та видобування нафти. Зокрема, він згадав про активність у нафтових басейнах біля берегів Намібії та Південної Африки.

Інвестицію в енергетичний сектор Африки все ще не відновилися від стрімкого падіння цін на нафту та газ у 2014 році. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство у червневому звіті, підкресливши потенціал континенту щодо послаблення ситуації із дефіцитом пропозиції на ринку.

Ми посередині першої справді глобальної енергетичної кризи й ми маємо знайти рішення, щоб компенсувати втрату російських нафти та газу,

– заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол у червні.

Держави та компанії, які мають на меті інвестувати в нафту і газ в Африці, усвідомлюють, що їм потрібно швидко діяти, аби отримати прибуток від невикористаних запасів. Річ у тому, що вони розуміють, що глобальний перехід на технології з низьким вмістом вуглецю зробить багато проєктів з викопного палива нежиттєздатними:

Про це говорять керівники та чиновники, оскільки внутрішній попит на паливо та електроенергію також зростає;

В Африці розцінюють цю тенденцію як золотий шанс задіяти активи на фоні енергетичного переходу.

Міжнародна організація шокувала нафтову галузь у 2021 році. Тоді експерти заявили, що не передбачають нових інвестицій у проєкти з викопним паливом. Головна причина – прагнення досягти цілі щодо нульових показників викидів до середини цього століття.

На момент створення цього матеріалу, вартість двох найпопулярніших марок нафти, згідно з Bloomberg, коливається на рівні:

Brent – 103,20 долара за барель;

– за барель; WTI – 94,70 долара за барель.

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