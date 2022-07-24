Золотой шанс для Африки: как война России в Украине меняет рынки

Полномасштабное вторжение россии в Украину стало мощным ударом не только для мировой архитектуры безопасности, но и для энергетического сектора. В частности, это повлияло на источники импорта газа и нефти для Европы.

Напомним, в шестом пакете санкций ЕС против россии ввели частичное эмбарго на нефть государства-агрессора до конца 2022 года.

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Возобновление экспорта нефти и газа из стран Африки

После полномасштабного вторжения россии в Украину страны Европы начали активно искать новые страны для сотрудничества в энергетическом секторе. Многие из них обратили внимание на Африку, тем самым возрождая интерес к соответствующим проектам этого региона. От них раньше отказывались из-за финансового аспекта и климатической повестки.

В то же время в конце прошлой недели на рынке нефти зафиксировали снижение цен на черное золото . Речь идет о двух ключевых марках нефти – Brent и WTI. Все это происходит на фоне опасений экспертов по поводу рецессии мировой экономики.

Энергетические фирмы считают, что энергетические проекты в Африке в целом можно оценить в 100 миллиардов долларов, согласно расчетам Reuters, проведенным с использованием оценок публичных и частных компаний.

Африканские страны, имеющие в настоящее время небольшую или совсем нулевую добычу газа и нефти, могут зафиксировать миллиарды инвестиций в энергетический сектор в последующие годы. В частности, речь идет о таких странах как:

Намибия,

Уганда,

Кения,

Мозамбик,

Южная Африка,

Танзания.

Например, только одна Намибия способна обеспечить примерно полмиллиона баррели нефти в сутки в рамках бурения перспективных скважин в последние месяцы. В то время как Международное энергетическое агентство считает, что в целом Африка способна заменить часть российского газа до 2030 года. Организация из Парижа добавила, что за этот период в страны Европы могут поступать дополнительные 30 миллиардов кубометров африканского газа в год.

О чем говорят специалисты и основные игроки сектора

Глава канадской компании Eco Atlantic Oil & Gas заявил, что крупные игроки в энергетическом секторе занимают большие позиции, конкурируя за разведку, развитие и добычу нефти. В частности, он упомянул об активности в нефтяных бассейнах у берегов Намибии и Южной Африки.

Инвестиции в энергетический сектор Африки все еще не возобновились от стремительного падения цен на нефть и газ в 2014 году. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство в июньском отчете, подчеркнув потенциал континента по ослаблению ситуации с дефицитом предложения на рынке.

Мы посреди первого действительно глобального энергетического кризиса и мы должны найти решение, чтобы компенсировать потерю российских нефти и газа,

– заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол в июне.

Государства и компании, имеющие целью инвестировать в нефть и газ в Африке, осознают, что им нужно быстро действовать, чтобы получить прибыль от неиспользованных запасов. Дело в том, что они понимают, что глобальный переход на технологии с низким содержанием углерода сделает многие проекты из ископаемого топлива нежизнеспособными:

Об этом говорят руководители и чиновники, поскольку внутренний спрос на топливо и электроэнергию также растет;

В Африке расценивают эту тенденцию золотым шансом задействовать активы на фоне энергетического перехода.

Международная организация повергла в шок нефтяную отрасль в 2021 году. Тогда эксперты заявили, что не предполагают новых инвестиций в проекты с ископаемым топливом. Главная причина – стремление достичь цели в отношении нулевых показателей выбросов к середине этого столетия.

На момент создания этого материала, стоимость двух самых популярных марок нефти, согласно Bloomberg колеблется на уровне:

Brent – 103,20 доллара за баррель;

– за баррель; WTI – 94,70 доллара за баррель.

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