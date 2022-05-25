Понад 70 країнам загрожує дефолт через війну Росії проти України, – ООН

Війна Росії проти України викликала або посилила одразу 3 кризи - продовольчу, паливну та фінансову. Це може підштовхнути десятки бідних країн до дефолту.

Про це попередив Ахім Штайнер, керівник ПРООН, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Ми з усіх сил намагаємося реагувати відповідно до масштабів кризи. У багатьох країн, що розвиваються, грошей у скарбничці просто не залишилося,

– заявив Штайнер.

Як війна в Україні призведе до дефолтів інших країн

Україна не може експортувати пшеницю та інші продукти харчування портами через те, що їх блокують російські окупанти. Це створює дефіцит на світовому ринку, а відтак піднімає ціни. Особливо це впливає на країни, які є найбільшими імпортерами пшениці, наприклад Єгипет.

Ціни на пшеницю цього року зросли більш ніж на 50% і наблизилися до рекордного максимуму – близько 12 доларів за бушель.

Кукурудза подорожчала на 32%.

Соя – на 26%.

Назріла криза і на нафтовому ринку. Багато країн та компаній починають уникати російську нафту, бо не хочуть мати нічого спільного з країною-агресоркою або просто побоюються санкцій. Ціни на енергоносії підскочили до рекордного рівня.

Ціни на нафту Brent піднялися на 46% приблизно до 114 доларів за барель;

Ціни на дизельне паливо та бензин теж зросли до максимумів.

А ціни на природний газ у США зросли більш ніж вдвічі у 2022 році.

Все це – високі ціни на продовольство та енергоносії – розігнало інфляцію у всьому світі. Відповідно західні країни, борючись з інфляцією, піднімають процентні ставки. Через це біднішим країнам, які понабиралися боргів ще за час пандемії, стає дорожче залучити кредити та розплачуватися з вже наявними боргами.

Триголова гідра енергії, їжі та боргів приведе до краху доходів домогосподарств і державних послуг у багатьох країнах, що розвиваються,

– сказав Марк Маллок-Браун, президент Фондів відкритого суспільства.

Дефолт Росії: що відомо

Скоро дефолт може настати і в країні-агресорці. Це буде перший за понад 100 років дефолт в іноземній валюті.

США прикрили лазівку в санкціях, яка дозволяла Росії розплачуватися за борги доларами.

Вже 24 червня Росія повинна заплатити інвесторам доларами. Якщо цього не зроблять – то за 30 днів після цього настане дефолт.

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