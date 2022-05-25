Об этом предупредил Ахим Штайнер, руководитель ПРООН на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Мы изо всех сил стараемся реагировать в соответствии с масштабами кризиса. У многих развивающихся стран денег в копилке просто не осталось,

– заявил Штайнер.

Как война в Украине приведет к дефолтам других стран

Украина не может экспортировать пшеницу и другие продукты питания портами из-за того, что их блокируют российские оккупанты. Это создает дефицит на мировом рынке, а значит, поднимает цены. Особенно это влияет на страны, являющиеся крупнейшими импортерами пшеницы, например Египет.

Цены на пшеницу в этом году выросли более чем на 50% и приблизились к рекордному максимуму – около 12 долларов за бушель.

Кукуруза подорожала на 32%.

Соя – на 26%.

Назрел кризис и на нефтяном рынке. Многие страны и компании начинают избегать российской нефти, потому что не хотят иметь ничего общего со страной-агрессором или просто опасаются санкций. Цены на энергоносители подскочили до рекордного уровня.

Цены на нефть Brent поднялись на 46% примерно до 114 долларов за баррель;

Цены на дизельное топливо и бензин выросли до максимумов.

А цены на природный газ в США выросли более чем вдвое в 2022 году.

Все это – высокие цены на продовольствие и энергоносители – разогнало инфляцию по всему миру. Соответственно, западные страны, борясь с инфляцией, поднимают процентные ставки. Поэтому беднейшим странам, которые набрали долги еще за время пандемии, становится дороже привлечь кредиты и расплачиваться с уже имеющимися долгами.

Трехглавая гидра энергии, пищи и долгов приведет к краху доходов домохозяйств и государственных услуг во многих развивающихся странах.

– сказал Марк Маллок-Браун, президент Фондов открытого общества.

Дефолт России: что известно

Скоро дефолт может наступить и в стране-агрессора. Это будет первый за более чем 100 лет дефолт в иностранной валюте.

США прикрыли лазейку в санкциях, позволявшую России расплачиваться за долги долларами.

Уже 24 июня Россия должна заплатить инвесторам доллары. Если этого не сделают – то через 30 дней после этого наступит дефолт.

Важно – Украину ожидает серьезный экономический кризис в ближайшие месяцы: смотрите видео