Понад 46 тисяч біткойнів: хто з держслужбовців задекларував найбільше

У деклараціях держслужбовців за 2020 рік нарахували 46 351 біткойн. Це майже 75 мільярдів гривень.

Загалом 652 чиновники вказали у своїй декларації про наявність криптовалюти. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

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Якою криптовалютою володіють чиновники

Абсолютна більшість посадовців віддали перевагу біткойну. Таких 397 осіб. Популярним також виявився Ethereum – ця криптовалюта була вказана у 157 деклараціях.

Хто задекларував криптовалюту

Найбільша кількість власників задекларованих криптовалют працює у міських радах, Міністерстві оборони та Національної поліції.

Найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов — 18 тисяч біткойнів. Це понад мільярдів доларів. До речі, у 2019 році цей депутат також посів перше місце у рейтингу посадовців, які володіють криптовалютою.

Співробітник МЗС України Петро Ленський разом з дружиною Світланою задекларував 6 528 біткойнів.

Нардепи Олександр та Анатолій Урбанські вже три роки володіють значною кількістю біткойнів — 5 328 та 4 256 біткойнів відповідно.

П’ятірку лідерів рейтингу замикає депутат Одеської облради Володимир Кривошея, який задекларував 3 493 біткойни.

А от депутат Одеської обласної ради Олександр Бойченко схоже позбувся своїх біткойнів: у 2019 році в нього було 5 750 біткоінів.

Правовий статус біткойна

Криптовалюти в Україні не мають правового статусу, а відтак неможливо дослідити їх походження. Це збільшує ризик фінансових зловживань.

В Опендатабот наголошують, що задекларовані біткойни можуть в майбутньому використати для пояснення незаконних доходів.