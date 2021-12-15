Понад 10 000% прибутку: які криптовалюти "вистрілили" у 2021 році

Ринок криптовалют нестримно розвивається. Якщо для біткойна 100% прибутку – це вже дуже багато, то є криптовалюти, які здатні перетворити інвестора з кількома тисячами доларів у мільйонера.

Багато хто переконаний, що криптовалюти – це бульбашки, які нічого не варті. Але насправді за багатьма криптовалютами стоять бізнеси, які мають велику цінність. І добірка 5 найприбутковіших криптовалют у 2021 році цьому підтвердження.

До теми До 1000% зростання: скільки інвесторам принесли 5 найприбутковіших криптовалют у 2021 році

CEEK VR

Зростання у 2021 році: 25 251%, за даними сайту cryptorank.io, станом на 14 грудня.

За цією криптовалютою стоїть платформа віртуальної дійсності CEEK. Її користувачі можуть отримати доступ до живих концертів, уявлень та інших вражень через Smart TV, мобільні телефони, AR- та VR-гарнітури, фізично перебуваючи у будь-якій точці світу.

Axie Infinity

Зростання у 2021 році: 17 576%.

Axie Infinity – це гра, де гравці купують та розмножують монстрів, яких називають Axies. Гравці змагаються з іншими монстрами у грі. Переможці отримують спеціальну валюту у грі (криптовалюту), яку можна обміняти на фіатні гроші (долари, євро тощо). Це досить поширена бізнес-модель, коли за гру гравці отримують криптовалюту.

Ecomi

Зростання у 2021 році: 16 433%.

ECOMI – це програма, яка дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати ліцензованими цифровими предметами колекціонування преміум-класу. А розрахунок проводиться у своїй криптовалюті – токені Ecomi (OMI).

XYO

Зростання у 2021 році: 13 853%.

XYO – це токен Ethereum, на основі якого працює децентралізована мережа XYO Network. Пристрої анонімно збирають та перевіряють геопросторові дані. На платформі XYO World токени XYO можна обміняти на унікальні токени ERC-721, що представляють місце розташування в реальному світі.

Sandbox

Зростання у 2021 році: 13 185%.

Sandbox – це ігровий всесвіт, де гравці створюють свій власний світ за допомогою NFT та монетизують свій ігровий досвід на блокчейні Ethereum. Цікаво, що проєкт співпрацює з відомими брендами та знаменитостями. Наприклад, репер Snoop Dogg збудував у грі Sandbox копію свого особняка.

Інші криптовалюти

У добірку криптовалют, що дали понад 10 000% прибутку, також потрапили Polygon і Solana. Проте слід розуміти, що таке стрімке зростання неможливо спрогнозувати. Особливо, коли криптовалюта тільки з'являється. Зазвичай високий прибуток приносять ризикові активи.

У той же час, найбільш стабільними активами у світі криптовалют вважаються їхні ветерани – біткойн та Ethereum. Обидва у 2021 році встановили нові історичні максимуми.