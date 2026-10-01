Що робити одразу після помилкового переказу

Якщо під час переказу грошей було вказано неправильний номер картки, насамперед варто звернутися до свого банку. Національний банк України рекомендує у випадку переказу за неправильними реквізитами подати до банку письмове звернення із зазначенням усіх деталей операції. Після цього фінустанова має встановити обставини платежу.

У заяві варто вказати дату та час операції, суму переказу, реквізити, за якими були відправлені кошти, а також додати квитанцію або інше підтвердження платежу. Це допоможе банку швидше ідентифікувати операцію та запустити процедуру повернення.

Важливо! Якщо помилковий платіж відбувся між клієнтами одного банку, процедура може бути простішою. Банк може зв'язатися з отримувачем та повідомити його про помилкове зарахування коштів.

Водночас банк не може просто списати гроші з рахунку отримувача без належних підстав або його згоди. Адже для банку отримувач є власником коштів на своєму рахунку, а інформація про нього належить до банківської таємниці.

Зверніть увагу! Якщо картка, на яку намагалися переказати гроші, взагалі не існує або реквізити виявилися некоректними таким чином, що платіж не може бути зарахований, кошти в окремих випадках можуть повернутися автоматично. Проте розраховувати на це не варто – після помилки краще одразу повідомити банк.

Чи можна повернути гроші, якщо їх отримала інша людина

Якщо кошти вже надійшли на картку іншої особи, повернення залежатиме від того, чи погодиться отримувач їх повернути та чи зможе банк провести відповідну процедуру.

За інформацією ПриватБанку, якщо людина, якій помилково переказали гроші, погоджується на повернення, кошти можуть бути повернуті через банк. Якщо ж отримувач не погоджується добровільно повернути гроші, питання може перейти у правову площину.

Зверніть увагу! Закон України "Про платіжні послуги" визначає поняття неналежного отримувача – це особа, на рахунок якої без законних підстав зарахували кошти. У разі помилкової платіжної операції неналежний отримувач після повідомлення надавача платіжних послуг має ініціювати повернення коштів у встановленому законом порядку.

Тому важливо не намагатися самостійно шукати незнайомого отримувача через соціальні мережі або передавати стороннім особам свої банківські дані. Краще діяти через власний банк та офіційні канали підтримки.

Пам'ятайте! Якщо отримувач відмовляється повертати кошти, а банк не може вирішити питання добровільно, може знадобитися звернення до суду. У такій ситуації особливо важливо мати підтвердження платежу та копію звернення до банку.

Щоб не потрапити в таку ситуацію повторно, перед підтвердженням платежу варто уважно перевіряти номер картки та ім'я отримувача, якщо воно відображається у банківському застосунку. Для великих сум краще додатково звірити реквізити з отримувачем перед проведенням операції.

Нещодавно ми писали, що сума, яку можна внести на банківську картку через термінал, залежить від конкретної мережі та банку. У деяких випадках після авторизації клієнта ліміт можна суттєво збільшити.