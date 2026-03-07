Злотий проти євро: чому Польща не змінює валюту після понад 20 років у ЄС

ЄС – це політичний та економічний блок, до складу якого входять 27 країн. Більшість із них уже використовують євро, а решта – зобов'язані перейти на єдину валюту, як тільки відповідатимуть певним економічним критеріям.

Чому Польща досі не перейшла на євро?

Наразі серед таких лише 6 держав-членів. Це Чехія, Данія, Угорщина, Румунія, Швеція, а також Польща, передає 24 Канал.

Дивіться також Українцям час перевірити свою "заначку": яких доларів і євро варто уникати

Нагадаємо, Польща ще не є членом єврозони, а її національна валюта наразі не входить до механізму обмінного курсу ERM II.

За даними Єврокомісії, країна поки не має цільової дати введення євро, однак нібито "прагне зробити це якомога швидше".

Водночас у польському уряді вважають дещо інакше. Нещодавно в Європарламенті збереження злотого як національної валюти відстоював міністр фінансів Анджей Доманський. Він вважає, що це надає економіці більшої гнучкості в часи глобальної невизначеності, передає Euronews.

Наша власна валюта може слугувати буфером під час криз і сприяти відновленню економіки. Я вважаю, що зараз для Польщі краще залишитися зі злотим,

– заявив посадовець.

Цікаво! На початку весни курс злотого дорівнював близько 0,24 євро або 12 гривень (дані за понеділок, 2 березня).

Як до впровадження євро ставляться поляки?

Цікаво, що в інших країнах введення євро має підтримку населення: 77% – у Румунії, 76% – в Угорщині, 55% – у Швеції та 49% у Чехії, пише WorldCrunch. Однак у Польщі показник систематично знижується з 2004 року, сягнувши у 2025 році одного з найнижчих рівнів в історії – 26%.

Це означає, що наразі 74% поляків виступають проти єдиної валюти, з яких 48% – категоричні у своєму рішенні.

Зокрема, на суспільні настрої вплинула пропаганда правих угруповань і нацбанку. Серед аргументів є як раціональні, як-от щодо гнучкості економіки, так і абсурдні – нібито після вступу до єврозони ЄС забере в країни золото.

Що ще варто знати про євро?