Почему Польша до сих пор не перешла на евро?

Сейчас среди таких только 6 государств-членов. Это Чехия, Дания, Венгрия, Румыния, Швеция, а также Польша, передает 24 Канал.

Напомним, Польша еще не является членом еврозоны, а ее национальная валюта пока не входит в механизм обменного курса ERM II.

По данным Еврокомиссии, страна пока не имеет целевой даты введения евро, однако якобы "стремится сделать это как можно скорее".

В то же время в польском правительстве считают несколько иначе. Недавно в Европарламенте сохранение злотого как национальной валюты отстаивал министр финансов Анджей Доманский. Он считает, что это придает экономике большей гибкости во времена глобальной неопределенности, передает Euronews.

Наша собственная валюта может служить буфером во время кризисов и способствовать восстановлению экономики. Я считаю, что сейчас для Польши лучше остаться со злотым,

– заявил чиновник.

Интересно! В начале весны курс злотого равнялся около 0,24 евро или 12 гривен (данные за понедельник, 2 марта).

Как к внедрению евро относятся поляки?

Интересно, что в других странах введение евро имеет поддержку населения: 77% – в Румынии, 76% – в Венгрии, 55% – в Швеции и 49% в Чехии, пишет WorldCrunch. Однако в Польше показатель систематически снижается с 2004 года, достигнув в 2025 году одного из самых низких уровней в истории – 26%.

Это означает, что сейчас 74% поляков выступают против единой валюты, из которых 48% – категоричны в своем решении.

В частности, на общественные настроения повлияла пропаганда правых группировок и нацбанка. Среди аргументов есть как рациональные, например относительно гибкости экономики, так и абсурдные – якобы после вступления в еврозону ЕС заберет у страны золото.

