Які метали містить мікрохвильова піч

Прилад може вийти з ладу через несправність магнетрона, електродвигуна, вентилятора охолодження та навіть механізму обертання тарілки – і в деяких випадках ремонт уже недоцільний.

Про тривалість експлуатації мікрохвильовок і матеріали, з яких таку техніку зазвичай виготовляють, розповіли науковці Об'єднаного дослідницького центру (JRC) Європейської комісії.

За даними дослідження, наприкінці 1990-х років мікрохвильові печі в середньому служили 10 – 15 років, тоді як у 2018 році цей термін скоротився до 6,5 – 8 років через швидше оновлення моделей.

А от однією з ключових деталей, від якої залежить довговічність приладу, є магнетрон: у разі перегорання він не підлягає ремонту, а орієнтовний ресурс роботи становить від 500 до 2 тисяч годин.

У складі такої техніки є метали, зокрема сталь, алюміній, мідь, а також ферити, різні види пластику, загартоване скло та кераміка.

Орієнтовні ціни брухту в Україні публікує ресурс metalolom.biz.ua, який розраховує їх на основі середньоринкових показників і даних пунктів приймання. Наприкінці вересня ситуація на ринку така:

сталь – 5,40 гривні за кілограм;

алюміній – 72,03 гривні за кілограм;

мідь – 480,34 гривні за кілограм.

Важливо! Самостійно розбирати стару мікрохвильову піч заради металів небезпечно: навіть після відключення від розетки всередині приладу може зберігатися електричний заряд, здатний уразити струмом. Несправну техніку фахівці радять передавати на утилізацію цілою, не знімаючи корпусу.

Нагадаємо, мідь також можна знайти в кінескопних телевізорах, що вже давно поступилися місцем сучасним пласким екранам. Однак приблизно кілограм цінного брухту доведеться пошукати, звернувши увагу на котушки та обмотки, проводку всередині тощо.