На Одещині знайшли поклади золота та срібла
На півдні Одеської області виявлено поклади золота та срібла. Значна концентрація цих дорогоцінних металів зафіксована біля Орлівки, Новосільського та Нагірного.
Де саме знайшли ці поклади?
Золоті пластинки було знайдено у заплаві Дунаю та біля озера Кагул, повідомляє видання "Ділова Одеса".
Читайте також Золото дорожчає через зміни у відносинах між Іраном та США
Зверніть увагу! Імовірно, це золото було принесено саме з румунських гір Добруджа.
Між Орлівкою та Новосільським також знаходиться багато золота, але воно непомітне з першого погляду. Імовірно, воно залягає в мармурі на глибині орієнтовно – 900 метрів.
А от поклади срібла саме біля озера Кагул. Там цей метал знаходиться на глибині 10 – 15 сантиметрів.
У цій зоні науковці знайшли два види покладів:
- Розсипне золото
Це, фактично, золотий пісок. Він знаходиться переважно у піщаних і глинистих шарах землі. До того ж його можна знайти на невеликій глибині озера.
Біля села Орловка, прямо в заплаві Дунаю, золотоносний шар знайшли на глибині близько 40 метрів,
– кандидата геологічних наук, доцента Сергія Кадуріна.
Окрім зон багатих на невеличкі золоті пластинки, є дві великі області зі сріблом: перша – на березі Кагулу, а друга – біля Орлівки.
- Корінне золото
Воно заховане дуже глибоко під землею. Його виявляли саме в міцних підземних породах між селами Орловка та Новосільське.
Там зафіксували рекордний для регіону вміст металу – майже пів грама на тонну породи. Щоправда, це золото настільки дрібне, що його неможливо побачити навіть у звичайний мікроскоп,
– йдеться у повідомленні.
Чи дійсно Одещина має значний потенціал у царині цінних металів?
Як відомо, цінні метали зафіксували в зоні Орловського надсуву. Це великий підземний розлом земної кори, де було виявлено значні поклади золота та срібла.
Наразі геологи вважають, що в Ізмаїльщини – надзвичайно серйозний потенціал. Спеціалісти передбачають тут наявність великих родовищ, де може здійснюватись промисловий видобуток золота. Потрібні інвестиції, щоб провести більш масштабні пошукові роботи.