Так подавати показники лічильника за газ більше не можна: важливі зміни

Через чат GASUA подавати показники більше не можна. Йдеться про бот, як в Telegram, так і Viber. Водночас показники і зараз дозволено подавати онлайн, для цього є інші методи.

Як можна подавати показники лічильника за газ?

Альтернативою чат-ботам є мобільний застосунок "Куб" від "Нафтогазу", повідомляє "ГазПравда".

Зауважимо, компанія "Нафтогаз" обслуговує більшість українських споживачів. Саме вона виступила постачальником останньої надії (ПОН). Тариф для побутових споживачів у цієї компанії наразі сталий, він не змінюється, завдяки дії ПСО і складає – 7,96 гривні за куб, повідомляє "Нафтогаз".

Є і інші способи передачі показників. Наразі це можна зробити:

через особистий кабінет на офіційному сайті оператора ГРМ;

надіславши SMS на номер 4647;

скориставшись сайтом GASUA.

Зверніть увагу! Клієнти "Газмереж" можуть подати показники і через телефон – за номером 0 800 303 104.

Від способу подачі показників, кінцевий результат розрахунків не залежить. Головне все робити своєчасно та, згідно з визначеними правилами.

Що важливо знати про передачу показників за газ?

Передавати показники за газ потрібно до 5 числа наступного місяця. Фіксувати ці дані необхідно коректно. Тобто, без нулів на початку та змінного поля.

Передавати показники за газ важливо, навіть, якщо ви не користуєтесь цією послугою наразі. Це важливо робити і у випадку, коли людина не проживає в оселі. Просто фіксуйте незмінні показання в цей час.

Якщо ви своєчасно не подасте показники, однаково доведеться платити. В цьому випадку розрахунки відбуватимуться на основі "планового щомісячного об'єму споживання". Потрібно розуміти, що через це, платіж за газ може бути кратно більший ніж реальний.

Зауважте! Українці мають платити не тільки за газ, а і за його розподіл.