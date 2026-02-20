Укр Рус
20 лютого, 23:50
2

Як правильно передавати показники лічильника за світло

Анастасія Зорик
Основні тези
  • YASNO скоротила методи передачі показників, виключивши "Приват24".
  • Показники лічильника можна подавати з 2 днів до кінця місяця до 3 днів наступного місяця; інакше нарахують середньодобове споживання.

Надважливо щомісячно своєчасно сплачувати комунальні послуги. Для цього потрібно надавати показники коректним чином у визначений час. Адже саме це дозоляє обслуговуючій компанії здійснити правильні нарахування.

Як подати показники лічильника?

Подати показники лічильника можна по-різному. Ви маєте змогу обрати будь-який зручний для вас метод, повідомляє Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Зауважимо, що YASNO скоротив перелік методів подачі показників. Зокрема, це тепер не можна робити через "Приват24".

У компанії пояснили, що відмовилися від передачі показань через фінансових посередників, щоб гарантувати точність і надійність обробки інформації. На думку YASNO, тільки прямі канали зв'язку зі споживачем забезпечують коректність розрахунків, 
– йдеться у повідомленні департаменту.

Доступними методами для передачі показників лишаються:

  • особистий кабінет на сайті YASNO;
  • застосунок компанії;
  • чат-боти у Viber чи Telegram.

Львівобленерго вказує і інші можливі методи подачі показників:

  • кол-центри компаній-постачальників;
  • через електронну пошту;
  • SMS.

Коли потрібно подавати показники лічильника світла?

На подачу показників є період часу, який:

  • починається за 2 дні до закінчення поточного календарного місяця;
  • та закінчується протягом трьох днів наступного місяця.

Тобто, наприклад, якщо в місяці 31 день, то подати показники можна: 30, 31, 1, 2 та 3 числа.

Важливо! Якщо ви не встигли подати показники вчасно, в платіжці буде вирахуваний середньодобовий обсяг споживання. 

Який тариф на світло зараз?

  • Наразі для побутових споживачів діє тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. Він буде актуальним щонайменше до квітня 2026 року.

  • Деякі громадяни мають змогу платити менше. Для цього потрібно встановити лічильник на декілька зон. В такому випадку, тариф буде зменшеним у певні години.